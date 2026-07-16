"Крива сам ја": Ово је истина о односу Мирке и Вујадина, ово је прави разлог због чега се није удала

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Мирка Васиљевић и бивши фудбалр Вујадин Савић у ванбрачној заједници су већ 16 година. Имају четворо дјеце - сина Андреја, сина Михајла, ћерку Адријану и ћерку Анику.
Иако су дуго заједно још увијек нису склопили брак.
Мирка Васиљевић каже да обоје то желе, али да је она разлог зашто још увијек до тога није дошло.
- Ја крива, Вујадин је ту једноставнији и што се њега тиче, свадба може већ да буде сутра. Он би са два три позива организовао све, док ја размишљам о боји салвета и тако неким стварима. Али како сам старија, некако схватам да је мање ипак више и да је најбитније каква ће бити атмосфера – рекла је она за "Гранд" 2024. године и додала:
- Битно ми је су нам сви битни људи ту, да се лијепо проведемо и да направимо лијепе успомене. То је оно што не може нико да нам одузме и то ће једног дана када остаримо да нам грије срце и душу. Пошто сам ја компликована, обећала сам Вујадину да ће свадбе бити, сада само да видимо које године. Надам се да неће проћи још 14 година.
Глумица Мирка Васиљевић од септембра би могла да се нађе на позицији водитељке популарног квиза "Ја волим Србију" умјесто Драгане Косјерине која је до сада била на тој позицији.
Глумица је потврдила да је ова промјена у плану.
Сцена
Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће
- Радила сам већ једну емисију као водитељка "Ја волим Србију", већ смо имали једно снимање, и негдје је план да већ од септембра мјесеца видимо какав је план за наредну сезону - рекла је Мирка за Србија Данас.
Глумица истиче да јој је улазак у овај пројекат био потпуно природан. Како наводи, иза ње су бројни пројекти попут серија "Ургентни центар" и "Дадиља са села", због чега се на снимањима осјећа као међу пријатељима.
- Радила сам на већим пројектима са њима попут серије "Ургентни центар", "Дадиљу са села" сада снимамо и другу сезону. Створили смо један лијеп и професионалан однос. Негде сам и пријатељ куће са људима који раде испред и иза камере - објаснила је и додала:
- Било ми је јако пријатно на снимању. Познајем се са људима иза и испред камере, а када имате неку историју заједно, онда сте свом на своме. На првом снимању ми је било врло узбудљиво, динамично и интересантно, а публика ме је дивно дочекала. На крају смо сви са осмијесима отишли кући, што значи да је одрађен добар посао.
(телеграф)
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