Откривен узрок смрти Сема Нила

Аутор:АТВ редакција
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Новозеландски глумац Сем Нил, који је преминуо у понедјељак у 79. години у болници у Сиднеју, умро је од упале плућа, потврдио је његов агент.
Звијезда филмова „Парк из доба јуре“ и серије „Пики Блајндерс“ посљедњих година лијечио се од рака, али га у тренутку смрти више није имао, саопштила је његова породица, која је његову смрт раније ове седмице описала као „изненадну и неочекивану“, пише Би-Би-Си.
Нилов дугогодишњи агент Филип Гренц у четвртак је објавио саопштење о узроку смрти, након разговора с глумчевом породицом, а повод су биле, како је рекао, „нетачне информације и потпуне неистине“ у медијима.
У априлу ове године Нил је објавио да је у ремисији, након што му је неколико година раније дијагностикован не-Хочкинов лимфом, врста рака крви.
„Као дугогодишњи заступник Сема Нила, разговарао сам с његовом породицом и желим да разјасним неке детаље за његове обожаваоце. Сем је преминуо од упале плућа. Прије тога се храбро борио и побиједио лимфом новом методом лијечења, такозваном ЦАР-Т терапијом“, рекао је Гренц.
Гренц је додао да је Нил током протекле године снимио четири пројекта заредом, који ће сви бити објављени у наредним мјесецима.
Нил, рођен у Сјеверној Ирској, а одрастао на Новом Зеланду, био је „изузетно повучен човјек који је мрзио галаму“, рекао је Гренц.
Додао је да ће му породица одати почаст на приватној породичној комеморацији на његовој фарми на Новом Зеланду, на датум који ће накнадно бити одређен.
„Желио бих да захвалим свима који су заиста били блиски Сему што су поштовали његову приватност с поштовањем које је заслужио и које је његовим најближима потребно у овом неизмијерно тешком периоду“, поручио је Гренц.
У својим мемоарима из 2023. године, под насловом „Јесам ли ти икад ово рекао?“, открио је детаље своје дијагнозе и лијечења рака.
„Не бојим се смрти. Оно што не желим јесте да престанем да живим, јер заиста уживам у животу.“
„На то сам гледао као на авантуру, прилично мрачну авантуру, али ипак авантуру.“
Иза Нила је остало четворо дјеце и осморо унучади, преноси Индекс.
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