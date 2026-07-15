Нивес Целзијус: Поведи ме на адресу "Инферно 666"

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска пјевачица, списатељица и инфлуенсерка Нивес Целзијус поново је привукла пажњу својих пратилаца након што је на Инстаграму објавила нови сет фотографија уз опис: "Па поведи ме на адресу, Инферно 666".
Објава је у кратком року прикупила велики број лајкова и коментара, а фанови су, као и много пута раније, низали комплименте на рачун њеног изгледа и упечатљиве објаве.
Стих који је Нивес искористила у опису фотографија подсјећа на њену пјесму "Инферно", објављену прије више од деценије, која је својевремено изазвала велику пажњу регионалне јавности и остала једно од препознатљивијих издања у њеној музичкој каријери.
Нивес је већ годинама међу најпраћенијим хрватским јавним личностима на Инстаграму, гдје редовно објављује фотографије, модне комбинације и тренутке из приватног живота, а готово свака њена објава изазове велики број реакција пратилаца, преносе Независне новине.
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