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Нивес Целзијус: Поведи ме на адресу "Инферно 666"

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 21:01

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пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница
Фото: Instagram/printscreen

Хрватска пјевачица, списатељица и инфлуенсерка Нивес Целзијус поново је привукла пажњу својих пратилаца након што је на Инстаграму објавила нови сет фотографија уз опис: "Па поведи ме на адресу, Инферно 666".

​Објава је у кратком року прикупила велики број лајкова и коментара, а фанови су, као и много пута раније, низали комплименте на рачун њеног изгледа и упечатљиве објаве.

Референца на познату пјесму

Стих који је Нивес искористила у опису фотографија подсјећа на њену пјесму "Инферно", објављену прије више од деценије, која је својевремено изазвала велику пажњу регионалне јавности и остала једно од препознатљивијих издања у њеној музичкој каријери.

Нивес је већ годинама међу најпраћенијим хрватским јавним личностима на Инстаграму, гд‌је редовно објављује фотографије, модне комбинације и тренутке из приватног живота, а готово свака њена објава изазове велики број реакција пратилаца, преносе Независне новине.

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Тагови :

Нивес Целзијус

инфлуенсерка

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