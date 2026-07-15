Према старом вјеровању ове ствари не треба позајмљивати: Односе мир и срећу из дома

Аутор:АТВ редакција
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Наши преци су вјеровали да дом нису сао зидови већ организам који памти и скупља енергију. Због тога су посебну пажњу обраћали на то када и коме ће позајмити неке ствари из куће.
Постојала су строга правила о томе које предмете никако не треба износити из куће, а ево о којим стварима је ријеч:
У нашој традицији хљеб никада није био само храна – представљао је симбол живота, стабилности и темеља сваког дома. Због тога се посљедње парче хљеба чувало и никоме није давало, јер се вјеровало да "са посљедњим хљебом одлази и посљедња нада".
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Поред тога, постојало је важно правило да се хљеб никада не даје преко прага. Праг се сматрао границом између куће и спољног свијета, па се вјеровало да са хљебом предатим преко прага из дома може отићи и спокој.
На со се гледало као на чувара куће који упија све што се у њој дешава – расположења, разговоре, бриге и радости. Било је посебно забрањено позајмљивати со увече. Вече је вријеме када кућа "своди рачуне" и скупља мир, па би изношење соли значило и нарушавање унутрашње равнотеже.
Постојао је и посебан начин на који се со давала: никада из руке у руку. Увијек би се спустила на сто или ивицу прозора, како би је друга особа сама узела, чиме се чувала граница између два домаћинства.
Ствари попут прстења, ланчића и крстића, које се дуго носе, сматрале су се дијелом личне историје, јер упијају и радости и тешке дане. Посебно се избјегавало просљеђивање ствари које сте носили током тешких животних периода, јер се вјеровало да задржавају осјећај умора и тежине.
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Због тога је важило правило да се овакве ствари обавезно "очисте" прије давања – уз помоћ пламена, воде и соли или остављањем на отвореном ваздуху преко ноћи.
Иако ово на први поглед дјелује као обично сујеверје, етнограф Дмитриј Баранов објашњава да се иза ових традиција крије практична мудрост. У култури опстаје само оно што има своју сврху, а ова правила нас заправо уче како да се пажљиво и с поштовањем односимо према свом дому и стварима које нас окружују.
(ЖенаБлиц)
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