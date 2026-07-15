Просидба у српском граду као из бајке: Младић одушевио гестом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дјевојка у Новом Саду доживјела је несвакидашњу просидбу која је личила на сцене из бајке.
Изабраник се испод њеног прозора појавио јашући коња и обучен у народну ношњу. Затим је клекнуо и запросио је, а дјевојка није могла да сакрије одушевљење.
Снимак се убрзо проширио друштвеним мрежама и изазвао одушевљење многих гледалаца, док су се у коментарима низале честитке за овај прелијепи пар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
5 д0
Љубав и секс
6 д0
Најновије
Тренутно на програму