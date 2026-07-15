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Просидба у српском граду као из бајке: Младић одушевио гестом

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 21:13

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Младић дошао на коњу и у народној ношњи дјевојци испод прозора и запросио је.
Фото: nsuzivo.rs/Instagram/Screenshot

Дјевојка у Новом Саду доживјела је несвакидашњу просидбу која је личила на сцене из бајке.

Изабраник се испод њеног прозора појавио јашући коња и обучен у народну ношњу. Затим је клекнуо и запросио је, а дјевојка није могла да сакрије одушевљење.

Снимак се убрзо проширио друштвеним мрежама и изазвао одушевљење многих гледалаца, док су се у коментарима низале честитке за овај прелијепи пар.

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Тагови :

Нови Сад

просидба

љубавне везе

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