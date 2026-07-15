Ово је једина земља на свијету у којој је забрањена продаја и производња дувана

Аутор:АТВ редакција
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Вјеровали или не - постоји једна једина земља на свијету у којој је забрањена продаја и производња дувана.
Дакле, пушење је законом забрањено у земљи према Закону о контроли дувана Бутана из 2010.
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Међутим, допуштено вам је понијети одређени број цигарета у земљу, а хотели и неколико затворених барова имају собе за пушење.
Закон, донесен 16. јуна 2010. забрањује пушење и употребу дувана у било којем облику на јавним мјестима као што су дзонги, цхортени, паркови, хотели, ресторани, тржнице, кино дворане итд. Јавни превоз, попут аутобуса, такође је непушачка зона.
Закон не само да забрањује употребу дуванских производа, већ и забрањује њихов узгој, бербу и продају у земљи.
Нико не смије производити дуванске производе у земљи.
Затвором од три до пет година казниће се ко се затекне у јавној употреби или продаји дувана. Закон је донесен у настојању да Бутан постане прва земља на свијету без дима.
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Међутим, влада има овлаштења одредити зону за пушење у неким јавним просторима. Хотели, барови и ресторани такође могу имати одвојену пушачку зону у којој људи могу пушити по жељи. Власници имају потпуно овлаштење за постављање ових подручја за јавну погодност.
Кад је Бутан прошле године затворио своју границу с Индијом због пандемије коронавируса, цијене дувана испод пулта порасле су четири пута јер је трговцима који дуван продају илегалним путем било теже ући у земљу.
Све се промијенило 12. августа када је један бутански радник који је шверцовао робу која је долазила из Индије завршио позитиван на корона вирус у пограничном граду Пхуентсхолингу.
То је подстакло владу премијера Лотаја Тсхеринга, квалификованог љекара који још увијек ради викендом, да размисли о овом заиста "напредном закону".
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Његова администрација је укинула деценију стару забрану продаје дувана како би смањила потражњу за кријумчареним цигаретама и, у теорији, смањила ризик од прекограничне заразе корона вирусом, преноси Глас Српске.
Хоће ли ће ова пракса, остати и у будућности, преостаје нам за видјети.
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