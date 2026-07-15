Све већи број младих одбија да ради: "Посао је робија"

Аутор:АТВ редакција
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Бројни млади на Балкану и у тридесетим годинама немају сталан посао, а дио њих отворено признаје да га не жели. Издржавају их родитељи и партнери, можда су наслиједили некретнине или живе од новца који су стекли на други начин.
О томе се повела жива расправа на Редиту, која даје дубљи увид у свакодневицу оних који не раде и не желе ништа да мијењају у свом животу.
Једна учесница расправе каже да за њу рад није вриједност сам по себи.
"Посао је робија! Не волим да радим и сам концепт да морам да жртвујем трећину дана на неки биједан посао ми је одбојан. Зато сам организовала живот тако да је рад опција када ми се ради, али да не зависим од тога. Иначе, имам два озбиљна факултета и образујем се цијели живот. Али послови су робија", написала је.
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На питање како без посла испуњава своје вријеме одговорила је да јој није јасно зашто људи мисле да живот без запослења мора да буде досадан.
"Није ми јасно како неко може да буде толико досадна особа да не зна шта ће са животом ако не ради. Па да имам сто живота, знала бих како да их испуним, а да се ниједном не запослим", одговорила је.
Објаснила је и зашто презире класичан радни однос.
"Неко ти одређује када мораш да устанеш, када смијеш негдје да одеш, када можеш да једеш, када можеш да отпутујеш. Цијели живот мораш да планираш око тог посла за углавном биједну плату. И тако остариш".
Слично размишља и један коментатор који каже да је плата једини разлог због којег би пристао да ради.
"Није ми јасно питање зашто не радимо. Једина мотивација да идем на посао јесте плата која ми је потребна да покријем трошкове. Да имам други извор прихода, баш ме брига да ли ћу да радим", написао је.
Други је његов став сажео у једној реченици:
"Боље џабе лежати него џабе радити".
Насљедство, партнери и родитељи
Неки кажу да не раде зато што су наслиједили довољно имовине па им плата није потребна.
Један коментатор описао је рођака који има седам или осам некретнина и живи искључиво од издавања.
"Реално, ко не би? И ја бих да су ми се животне карте тако сложиле".
Други је описао пријатеља који је наслиједио кућу на мору и станове у Загребу, па од издавања мјесечно зарађује око 1.400 евра. Послије факултета и осам година рада у струци сада прихвата само повремене пројекте који га занимају.
Још једна корисница Редита признала је да не ради јер су се она и супруг тако договорили. Свјесно су одлучили да им је једна плата довољна.
"Имам насљедну некретнину, ту живим са мужем и дјецом. Наш заједнички избор је да ја будем код куће са дјецом док не порасту. Није ми досадно. Искрено уживам", написала је.
Други се, без устручавања, ослањају на родитеље који им купују све што им је потребно и дају им џепарац. Има и оних који не желе да раде за плату од које не могу да се одселе, купе стан или започну самосталан живот.
"Покушао сам много пута да пронађем озбиљан посао, али безуспјешно. Једноставно сам од свега одустао. Не видим смисао да радим у продавници за минималац када ми то не омогућава да се одселим од родитеља, осамосталим се, подигнем кредит или било шта друго – написао је један незапослени младић којег и даље издржавају родитељи", преноси Блиц.
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