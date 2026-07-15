Упућене језиве пријетње хуманитарцу Зорану Мијићу: "Знао имена дјеце"

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција трага за особом која је упутила пријетње хуманитарцу Зорану Мијићу, саопштено је из ПУ Приједор.
"Полицијској станици Козарска Дубица 14.07.2026. године обратило се лице З.М. из Козарске Дубице и пријавило да су му путем порука са профила друштвених мрежа упућене озбиљне пријетње по живот, наводе из ПУ Приједор и додају:
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор предузимају мјере и радње на идентификацији извршиоца и документовању кривичног дјела “Угрожавање сигурности” које је почињено на штету једног лица из Козарске Дубице."
Све мјере и радње предузимају се под надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор којем ће се по комплетирању предмета доставити извјештај за почињено кривично дјело.
Како је Мијић испричао за "Независне новине", у уторак, 14. јула, њему непозната особа послала је узнемирујућу поруку у којој му је запријећено клањем, а посебно га је, како каже, узнемирило то што су му споменута дјеца.
"Мени непозната особа послала је пријетећу поруку, а посебно је забрињавајуће то што спомиње имена моје дјеце. Све сам истог момента пријавио полицији, која ће предузети даље мјере и радње", рекао је Мијић.
Наводи да га је истог момента та особа блокирала на мрежама, а колико је сазнао, у питању је особа из Козарца коју никада није видио.
"То је озбиљна пријетња по живот, пошто сам јавна личност, предсједник сам Општинског одбора Уједињене Српске у Козарској Дубици", рекао је, између осталог, Мијић.
Како је навео, за свој рад одликован је чак 62 пута.
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