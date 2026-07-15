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Упућене језиве пријетње хуманитарцу Зорану Мијићу: "Знао имена дјеце"

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 13:11

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Упућене језиве пријетње хуманитарцу Зорану Мијићу: "Знао имена дјеце"
Фото: ATV

Приједорска полиција трага за особом која је упутила пријетње хуманитарцу Зорану Мијићу, саопштено је из ПУ Приједор.

"Полицијској станици Козарска Дубица 14.07.2026. године обратило се лице З.М. из Козарске Дубице и пријавило да су му путем порука са профила друштвених мрежа упућене озбиљне пријетње по живот, наводе из ПУ Приједор и додају:

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор предузимају мјере и радње на идентификацији извршиоца и документовању кривичног дјела “Угрожавање сигурности” које је почињено на штету једног лица из Козарске Дубице."

Све мјере и радње предузимају се под надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор којем ће се по комплетирању предмета доставити извјештај за почињено кривично дјело.

Како је Мијић испричао за "Независне новине", у уторак, 14. јула, њему непозната особа послала је узнемирујућу поруку у којој му је запријећено клањем, а посебно га је, како каже, узнемирило то што су му споменута дјеца.

Знао имена дјеце

"Мени непозната особа послала је пријетећу поруку, а посебно је забрињавајуће то што спомиње имена моје дјеце. Све сам истог момента пријавио полицији, која ће предузети даље мјере и радње", рекао је Мијић.

Наводи да га је истог момента та особа блокирала на мрежама, а колико је сазнао, у питању је особа из Козарца коју никада није видио.

Одликован 62 пута

"То је озбиљна пријетња по живот, пошто сам јавна личност, предсједник сам Општинског одбора Уједињене Српске у Козарској Дубици", рекао је, између осталог, Мијић.

Како је навео, за свој рад одликован је чак 62 пута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зоран Мијић

ПУ Приједор

Пријетње смрћу

Козарска Дубица

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