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Уставни суд Српске: Без оцјене уставности одредаба Посебног колективног уговора у органима управе

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 13:43

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Уставни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Уставни суд Републике Српске није прихватио иницијативе за оцјењивање уставности и законитости појединих одредби Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске, саопштено је из овог суда.

Утврђено је и да Одлука о усвајању Регулационог плана "Филип Вишњић" у Бијељини, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу.

Уставни суд је утврдио да Одлука о усвајању Регулационог плана "Дашница један" у Бијељини није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу.

"У оба предмета Уставни суд је оцијенио да поступак припреме, израде и доношења оспорених докумената просторног уређења није проведен у складу са обавезујућим релевантним одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, што оспорене одлуке уједно чини супротним уставном начелу законитости аката", наводи се у саопштењу.

На данашњој сједници је утврђено и да Одлука о проглашењу некатегорисаних путева од посебног значаја за Град Градишку није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о јавним путевима.

Како је образложено, доносилац оспорене одлуке, према оцјени Уставног суда, није имао овлашћење да оспореном одлуком проглашава некатегорисане путеве од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, односно прекорачио је законска овлашћења код нормирања појединих питања која су уређена Законом о јавним путевима, чиме је уједно повријеђено уставно начело законитости.

У саопштењу се наводи и да Одлука о измјени Одлуке о критеријумима и поступку расподјеле средстава из буџета Града Бијељина намијењених за субвенционисање предшколског васпитања и образовања, у вријеме важења није била у сагласности са Уставом Републике Српске.

У овој одлуци Суд је утврдио да прописивање из оспорене одредбе доводи до ретроактивне примјене оспореног општег акта, што оспорену одредбу чини неуставном.

Уставни суд није прихватио ни иницијативу за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса.

Уставни суд је такође донио рјешење којим није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости појединачног правног акта, као и рјешење којим је обуставио уставносудски поступак, јер су престали постојати процесно-правни услови за његово даље вођење, преноси Срна

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Тагови :

Уставни суд Републике Српске

оцјена уставности и законитости

Посебни колективни уговор

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