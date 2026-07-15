Фонд здравственог осигурања издао водич: Шта је све потребно за трансплатацију органа?

Аутор:Милица Јагодић
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Фонд здравственог осигурања издао је водич за осигуранике о начину остваривања права на финансирање трансплантације органа у Бјелорусији.
"Наши осигураници да би уопште пошли на кадаверичну трансплатацију и били разматрани у било којем од два трансплатацина центра, са којима тренутно имамо закључен уговор, морају прво обавити претрансплатациону обраду у Републици Српској и да имају то отпусно писмо", рекла је др Љиљана Пролић, члан комисије ФЗО за упућивање на лијечење изван Републике Српске.
Претрансплатационе обраде врше на Универзитетском клиничком центру Републике Српске на клиници за нефрологију, гдје осигураници осигураници могу добити све информације, каже Пролић.
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"На основу отпусног писма Фонду се доставља званични приједлог са клинике за нефрологију Клиничког центра, ту је приједлог и захтјев за лијечење изван Републике Српске по којем се пацијент упућује на прави корак у било који од два трансплатациона центра, а то је та претрансплатациона додатна обрада односно мишљење и стављање на листу", наводи Пролић.
Према њеним ријечима, након повратка из Бјелорусије и завршеном прво кораку осигураник је дужан да се јави у Фонд да би добио даљу инструкцију односно одобрење уколико се налазе на листи, за наредни корак који представља трансплатацију бубрега.
"Закон о обавезном здравственом осигурању дефинише да сви осигураници који учествују у процесу трансоплатације ткива, ћелија и органа било као приматељ или или донори су ослобођени партиципације. Обје фазе и први корак те процјене за стављања на листу као и друга фаза трансплатације за наше осигуранике се финансира 100% из средстава обавезног здравственог осигурања", каже Пролић.
Осигураници Фонда који су извршили трансплатацију имају потпуну подршку здравственог система Републике Српске у пострансплатационом праћењу, закључује Пролић.
Подсјетимо, Фонд здравственог осигурања Републике Српске потписао је у јуну ове године уговор са двије клинике у Бјелорусији у којима се врши трансплатација органа.
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