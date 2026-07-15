"Наша обавеза је да никад не заборавимо оне који су дали животе за Српску"

Аутор:АТВ редакција
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Нема те ријечи која може ублажити тугу за онима који су дали живот за Републику Српску, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић након што је данас у Шипову положио вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.
Минић је нагласио да је наша обавеза да их никада не заборавимо и о њиховом херојству причамо генерацијама које долазе.
"Стојећи пред именима хероја Шипова, мијешају се и туга и понос. Туга због сваког прекинутог живота, а понос јер је Војска Републике Српске имала синове који су знали шта значе част, слобода и отаџбина", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Нема те ријечи која може ублажити тугу за онима који су дали живот за Републику Српску. Наша је обавеза да их никада не заборавимо и о њиховом херојству причамо генерацијама које долазе.— Саво Минић (@minic_savo) July 15, 2026
Стојећи пред именима хероја Шипова, мијешају се и туга и понос. Туга због сваког прекинутог… pic.twitter.com/yOqkcXTKuF
Минић је истакао да захваљујући њиховој жртви данас живимо у слободи.
"Нека им је вјечна слава и хвала!", навео је предсједник Владе Српске.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је у Шипову вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја ове општине и посјетио Спомен-собу смјештену у просторијама Борачке организације општине Шипово.
У Одбрамбено-отаџбинском рату погинуо је 101 борац Војске Републике Српске из ове локалне заједнице.
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