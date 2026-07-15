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"Наша обавеза је да никад не заборавимо оне који су дали животе за Српску"

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 11:50

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"Наша обавеза је да никад не заборавимо оне који су дали животе за Српску"
Фото: АТВ

Нема те ријечи која може ублажити тугу за онима који су дали живот за Републику Српску, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић након што је данас у Шипову положио вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.

Минић је нагласио да је наша обавеза да их никада не заборавимо и о њиховом херојству причамо генерацијама које долазе.

"Стојећи пред именима хероја Шипова, мијешају се и туга и понос. Туга због сваког прекинутог живота, а понос јер је Војска Републике Српске имала синове који су знали шта значе част, слобода и отаџбина", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Минић је истакао да захваљујући њиховој жртви данас живимо у слободи.

"Нека им је вјечна слава и хвала!", навео је предсједник Владе Српске.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је у Шипову вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја ове општине и посјетио Спомен-собу смјештену у просторијама Борачке организације општине Шипово.

У Одбрамбено-отаџбинском рату погинуо је 101 борац Војске Републике Српске из ове локалне заједнице.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Предсједник Владе

Шипово

Коментари (2)

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