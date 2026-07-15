Шобот: Минимално инвазивним захватом одстрањен гигантски тумор срца

Аутор:АТВ редакција
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Тим кардиохирурга Универзитетског клиничког центра Републике Српске успјешно је извео минимално инвазивну операцију, током које је одстрањен тумор срца димензија шест пута шест центиметара, што представља риједак и изузетно захтјеван хируршки подухват, речено је данас на конференцији за новинаре у овој здравственој установи.
Вршилац дужности генералног директора УКЦ Републике Српске Никола Шобот рекао је новинарима да је ово велика ствар и показатељ свега онога што је урађено уназад четири године.
"Поносан сам на сваког од њих, на цијели тим кардиохирургије и на све што су постигли у посљедње четири године. Оваквим причама ћемо се увијек радо похвалити и настојати да се додатно развијамо и побољшавамо наше здравствене услуге, а сљедећи корак када је кардиохирургија у питању је хибридна сала, у чему ће нас подржати Влада Републике Српске", најавио је Шобот.
Он је додао да овакви резултати потврђују да су знање, искуство, тимски рад и савремена технологија, кључ успјеха у лијечењу најзахтјевнијих кардиохируршких пацијената.
Кардиохирург Новица Калинић је рекао да се овакви случајеви десе једном у двадесет година на нашем подручју.
Он је навео да је у питању гигантски тумор срца који је створио тромбне масе и блокирао рад срца, те да је пацијент имао тегобе, није могао нормално да функционише, да се значајно умарао, а интервенција је извршена унутар седам дана од пријема у болницу.
"Одлучили смо се за минимално инвазивни захват који је омогућио да сама рана буде мања од тумора, што је значајно убрзало опоравак", рекао је Калинић.
Он је навео да је интервенција обављена у прошлу сриједу за два сата, те да се пацијент брзо и успјешно опоравља.
Оперативни тим који је прије седам дана успешно извео захват су, поред кардиохирургха Новице Калинића, чинили и кардиохирург из Националног института за срце Мађарске Јено Солноки, доктор медицине Лука Тејић, кардиоанестезиолог Синиша Мирковић, инструментарка Јелена Штрбац и анестезичар Андреа Пејаковић.
Душан Лазић /71/ из Језера, који се успјешно опоравља након изузетно ријетке и комплексне операције срца, истиче да се плашио да неће преживјети, али захваљујући тиму који га је оперисао, каже, наставља даље.
"У овим годинама су ме успјели спасити и ја им за то скидам капу", поручио је Лазић, који је рекао да су сви добри према њему, и доктори и сестре, и да му сви помажу да се опорави, саопштено је из УКЦ-а Српске.
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