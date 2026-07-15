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Акција ”Циљ”: Ухапшени љекари и радници Црвеног крста!

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Огњен Матавуљ
15.07.2026 12:08

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спровођење ухапшених у акцији "Циљ"
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Четири особе ухапшене су у Приједору и Новом Граду у наставку акције ”Циљ”, усмјерене на незаконитости с полагањем возачких испита.

Акцију је спровела Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, а ухапшени су Б.К., М.К., Б.Г. и Д.С.

Лажирали налазе и тестове прве помоћи

Незванично сазнајемо да се ради о запосленицима Црвеног крста и љекарске ординације Глушац за које се сумња да су лажирали љекарске налазе, односно тест пружања прве помоћи.

акција Циљ, спровођење

Хроника

Погледајте привођење осумњичених у акцији ”Циљ” (ФОТО)

”Б.К. и М.К. се сумњиче да су злоупотребом службеног положаја омогућавали стицање права на управљање моторним возилом, док се лица Б.Г. и Д.С. сумњиче да су злоупотребом положаја издавала љекарска увјерења и потврде о завршеној обуци из прве помоћи, а све у циљу стицања противправне имовинске користи”, саопштио је МУП Републике Српске.

Ухапшени чланови комисија и власници ауто школа

Додају да ће након комплетирња предмета, Републичком јавном тужилаштву – Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, биће достављен Извјештај о откривању починилаца кривичних дјела.

Акција Циљ

Хроника

Откривамо ко је ухапшен у акцији ”Циљ”: Професори, полицајка, одборник, привредници...

Подсјетимо у акцији ”Циљ” раније су ухапшени власник ауто школе ”Циљ” Миленко Недимовић и власница ауто школе ”Волан” Тања Томичић обоје из Новог Града. Затим секретар Комисије за полагање возачких испита у Приједору Андреа Качар, полицијска службеница МУП-а Републике Српске Слободана Родић, те чланови приједорске Комисије за полагање возачких испита Милан Стојаковић, одборник у Приједору Младен Кулунџија, професор саобраћаја у Машинској школи Никола Гњатовићи Радован Каран.

Акција је усмјерена на откривање и доказивање злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита на подручју општине Нови Град.

За новац сређивали возачке дозволе

Акција Циљ

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Из МУП-а Српске раније је саопштено да је истрагом утврђено да постоје основи сумње да су поједини власници ауто школа заједно са одређеним члановима испитне комисије дуже вријеме омогућавали кандидатима полагање возачких испита на незаконит начин, уз новчану накнаду, чиме су починили кривична дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења, злоупотреба службеног положаја или овлашћења и трговина утицајем.

Полагали и неписмени

Акција Кандидат

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”На основу до сада прикупљених доказа, постоје основи сумње да је на десетине лица на овај начин стекло право на управљање моторним возилом, те да је међу њима било и лица која на подручју других општина и испитних комисија нису испуњавала ни опште здравствене услове за возача, нису посједовала потребна знања из области саобраћајних прописа, а за неке постоји сумња да су и неписмена”, саопштио је МУП Републике Српске.

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Тагови :

Акција Циљ

Возачки испит

злоупотреба положаја

хапшење

Приједор

Нови Град

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