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Три особе повријеђене у судару четири возила у Маховљанима

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:45

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Три особе повријеђене у судару четири возила у Маховљанима
Фото: ATV

Три особе су повријеђене у удеси четири возила који се догодио јуче у Маховљанима, речено је из бањалучке полиције.

Како наводе из ПУ Бањалука, незгода се догодила око 13:30, а увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице Лакташи.

"У незгоди су учествовала лица М.Ј. из Градишке које је управљало путничким возилом марке „VW“, лице Д.М. из Градишке које је управљало теретним возилом марке „Mercedes“, лице Б.П. из Српца које је управљало путничким возилом марке „Opel“ и лице С.М. из Лакташа које је управљало путничким возилом марке „VW“.

Тјелесне повреде задобили су возачи наведених возила М.Ј. и Б.П., као и малољетно лице, које је било путник у возилу „VW“. Повријеђеним лицима је љекарска помоћ указана на Универзитетском клиничком центру Републике Српске", речено је из ПУ Бањалука.

У периоду од 13,30 часова до 15,15 часова на поменутој дионици пута у мјесту Маховљани извршена је обустава саобраћаја.

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Подијели:

Тагови :

удес

судар

Саобраћајна несрећа

Маховљани

Лакташи

ПУ Бањалука

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