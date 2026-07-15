У Голфу био с малољетним сином и дивљао на цести: Јасмин Поњевић правоснажно осуђен на годину

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Јасмин Поњевић који је у новембру 2025. године изазвао опћи хаос на саобраћајници у мјесту Трнови код Велике Кладуше обијесном вожњом осуђен је на годину, сазнаје „Дневни аваз“.
Ова информација за наш медиј је потврђена из Опћинског суда у Великој Кладуши.
Без могућности жалбе
- Кривични поступак против Поњевић Јасмина окончан је осуђујућом правоснажном пресудом овог суда број 23 0 К 065638 26 К од 30. априла 2026. године, која је правоснажна дана 28. маја 2026. године, П. А. сину Јасмина, по рјешењу овог суда притвор је трајао до 8. марта 2026. године – одговор је на упит „Дневног аваза“ из Општинског суда у Великој Кладуши.
На ову пресуду не постоји могућност жалбе.
Поњевић је са сином (15) био у возилу марке Голф којом приликом је дивљао на цести.
При великој брзини, Јасмин Поњевић је, возећи свој аутомобил, прешао у другу траку те изазвао саобраћајну несрећу.
Након тога зауставио је аутомобил уз цесту и изашао из возила, након чега је ушао у вербални сукоб с окупљеним грађанима. Вербални инцидент убрзо је прерастао у физички обрачун с особама које су се у том тренутку налазиле на мјесту догађаја.
@index.hr U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše jučer se dogodio nevjerojatan incident koji je započeo prometnom nesrećom, a eskalirao u masovnu tučnjavu. #indexhr #velikakladusa #fyp #for #bosna ♬ original sound - Index.hr
Поњевић и његов бахати малољетни син остају иза решетака
Када је, након ударца једног од присутних, пао на тло, његов син, који се налазио на мјесту сувозача, прешао је за управљач возила и кренуо аутомобилом према окупљенима. Том приликом ударио је једну особу.
Подсјетимо, у овом инциденту повријеђене су четири особе, од којих је једна задобила тешке тјелесне повреде. Догађај је изазвао велику узнемиреност међу грађанима који су свему свједочили. Узнемирујући снимци с видео надзора показали су обијесну вожњу, а малољетник је покушао аутомобилом погазити окупљене људе, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
13 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
10
51
10
49
10
40
10
37
10
30
Тренутно на програму