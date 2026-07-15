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У Голфу био с малољетним сином и дивљао на цести: Јасмин Поњевић правоснажно осуђен на годину

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 07:38

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Јасмин Поњевић ауто
Фото: ТikTok/printscreen

Јасмин Поњевић који је у новембру 2025. године изазвао опћи хаос на саобраћајници у мјесту Трнови код Велике Кладуше обијесном вожњом осуђен је на годину, сазнаје „Дневни аваз“.

Ова информација за наш медиј је потврђена из Опћинског суда у Великој Кладуши.

Без могућности жалбе

- Кривични поступак против Поњевић Јасмина окончан је осуђујућом правоснажном пресудом овог суда број 23 0 К 065638 26 К од 30. априла 2026. године, која је правоснажна дана 28. маја 2026. године, П. А. сину Јасмина, по рјешењу овог суда притвор је трајао до 8. марта 2026. године – одговор је на упит „Дневног аваза“ из Општинског суда у Великој Кладуши.

На ову пресуду не постоји могућност жалбе.

Физички обрачун

Поњевић је са сином (15) био у возилу марке Голф којом приликом је дивљао на цести.

При великој брзини, Јасмин Поњевић је, возећи свој аутомобил, прешао у другу траку те изазвао саобраћајну несрећу.

Након тога зауставио је аутомобил уз цесту и изашао из возила, након чега је ушао у вербални сукоб с окупљеним грађанима. Вербални инцидент убрзо је прерастао у физички обрачун с особама које су се у том тренутку налазиле на мјесту догађаја.

@index.hr U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše jučer se dogodio nevjerojatan incident koji je započeo prometnom nesrećom, a eskalirao u masovnu tučnjavu. #indexhr #velikakladusa #fyp #for #bosna ♬ original sound - Index.hr

Поњевић и његов бахати малољетни син остају иза решетака

Када је, након ударца једног од присутних, пао на тло, његов син, који се налазио на мјесту сувозача, прешао је за управљач возила и кренуо аутомобилом према окупљенима. Том приликом ударио је једну особу.

Подсјетимо, у овом инциденту повријеђене су четири особе, од којих је једна задобила тешке тјелесне повреде. Догађај је изазвао велику узнемиреност међу грађанима који су свему свједочили. Узнемирујући снимци с видео надзора показали су обијесну вожњу, а малољетник је покушао аутомобилом погазити окупљене људе, преноси Аваз

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Тагови :

Јасмин Поњевић

син и отац

Велика Кладуша

хапшење

одређен притвор

Затвор

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