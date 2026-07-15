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Нови колапс: Цијела земља без струје

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:08

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Нови колапс: Цијела земља без струје
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Куба се поново суочила са потпуним нестанком струје, трећим у мање од двије недјеље, што је оставило цијелу земљу у мраку, саопштили су званичници.

Проблем је настао због квара у производној јединици у источној провинцији Холгуин, који је изазвао наглу промјену фреквенције, према државном синдикату запослених у електроенергетици.

Ово је резултирало вишесатним прекидом струје.

Куба
Куба

Да би се ситуација стабилизовала, Министарство енергетике и рударства и Електроенергетски синдикат су активирали протоколе за обнову струје. Креирају се "микро-острва" која се затим повезују како би енергија стигла до приоритетних локација попут болница и погона за прераду хране.

Поподне је почело враћање струје у дијелове Хаване, а власти су потврдиле да је око четири одсто града поново добило електричну енергију. Провинције попут Гуантанама и Сиенфуегоса почеле су са дистрибуцијом струје својим болницама, док је Матанзас обновио напајање у историјском центру града.

Куба
Куба

Прошлонедјељни нестанци струје оставили су више од девет милиона Кубанаца без електричне енергије, док су претходни инциденти у марту и неколико регионалних нестанака додатно оптеретили земљу.

Нестанци струје имају озбиљне посљедице на свакодневни живот. Угрожени су водоснабдијевање, интернет, телефонске услуге, а енергетски ембарго Вашингтона, уведен у јануару, додатно погоршава ситуацију.

Ембарго је реакција на хапшење предсједника Венецуеле Ницоласа Мадура, а Вашингтон пријети царинама земљама које продају гориво Куби, што отежава већ постојећу петогодишњу кризу изазвану претходним санкцијама, преноси Танјуг.

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Тагови :

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Струја

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