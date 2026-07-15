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Америка укида помјерање сата: Трајно љетно рачунање времена прошло кључну препреку

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 07:19

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сат часовник аларм
Фото: Pexel/ Negative Space

Представнички дом Сједињених Америчких Држава у уторак је увјерљивом већином подржао приједлог закона којим би се укинуло помјерање сата два пута годишње.

За такозвани Закон о заштити сунчеве свјетлости гласало је 308 заступника, док их је 117 било против. Ако приједлог прође преостале законодавне кораке, трајно љетно рачунање времена постало би ново правило у Сједињеним Америчким Државама.

Приједлог су подржали заступници из обје водеће америчке странке, што показује да питање промјене сата већ годинама надилази уобичајене политичке под‌јеле. Циљ је грађанима омогућити да тијеком цијеле године користе вријеме које тренутачно вриједи између ожујка и студенога те уклонити потребу за прољетним и јесенским подешавањем сатова.

Што доноси трајно љетно рачунање времена?

У пракси би трајно љетно рачунање времена значило више дневног свјетла у послијеподневним и вечерњим сатима, али и касније свитање тијеком зимских мјесеци. Американци више не би морали помјерати казаљке један сат унапријед у прољеће, а затим их враћати у јесен. Више информација о историји и примјени љетног рачунања времена доступно је на Википедији.

Присталице приједлога тврде да промјена сата нарушава сан, смањује продуктивност и ствара непотребну збрку у саобраћају, школама и на радним мјестима. Противници упозоравају да би тамнија зимска јутра могла отежати свакодневицу ученицима, радницима и возачима. Управо је питање јутарњег свјетла један од главних разлога због којих расправа још није закључена.

Гласање обиљежила пјесма Битлса

Републикански посланик Скот Дес Јарлаис, који је предсједао гласањем, тијеком завршног пребројавања гласова на мобителу је пустио пјесму групе Д Битлс „Хир Камс д Сан“. Симболичан глазбени избор привукао је поажњу у дворани и на друштвеним мрежама, док је велика већина заступника потврђивала потпору законском приједлогу.

Иако је гласање у Представничком дому важан корак, трајно љетно рачунање времена још није аутоматски постало закон. Приједлог мора завршити законодавни поступак у Конгресу, након чега би за његово ступање на снагу био потребан и предсједнички потпис. Зато Американци засад и даље морају рачунати на постојећи распоред промјене сата.

Трајно љетно рачунање времена има политичку потпору

Укидање сезонског помицања сата већ годинама добија потпору демократа и републиканаца. Предсједник Доналд Трамп такођер је након повратка у Бијелу кућу обећао да ће радити на завршетку те праксе. Трајно љетно рачунање времена тако је постало једно од ријетких питања око којих је могућ договор заступника супротстављених политичких опција.

Сљедећи потези показаће постоји ли довољно потпоре да се приједлог претвори у закон и када би се нова правила могла почети примјењивати. Ако трајно љетно рачунање времена добије коначно одобрење, САД би напустио традицију помјерања сатова која деценијама утиче на свакодневни живот милиона грађана.

(Стијена Инфо)

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Тагови :

Сједињене Америчке Државе

љетно рачунање времена

Сатови

помјерање сата

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