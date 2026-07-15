Мјештани Чесме поручују: Изиграни смо и насамарени од стране градоначелника

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Рупе на путу, дотрајао макадам, канализација, само су неки од проблема са којима се мјештани бањалучког насеља Чесма, посебно током кишних дана суочавају, а интензивно у протеклих шест година.
Небројано пута су контактирали Градску управу Бањалука, али одговора није било. У градској каси, за њихове проблеме новца очигледно нема.
„Ми смо се окупљали стотину пута, слали захтјеве и петиције градоначелнику, Градској управи да нам то ријеше, асфалтирају, међутим никада нисмо добили никакву информацију. Они су нас игнорисали. Данас су се окупили ту и дошли су да раде, да се сликају и да себи приписују неке заслуге, као да су постигли неки историјски успјех. Међутим, нису. То је успјех нас мјештана Чесме, који смо годинама упућивали захтјеве њима“, рекла нам је мјештанка Рената Кузмић.
Како је Рената нагласила, радове ће пратити јер немају повјерења у надлежне као ни асфалт, који се брзински ради. Она је поручила да је њихов циљ помно испратити радове да се у будућности не би нашли у ситуацији да нови асфалт кидају рукама јер мјештани Чесме најмање што заслужују је транспарентност.
Средстава има, али у изборној години. Од предизборног асфалта није направљен ни један корак напријед. За асфалтирање двије улице: Недељка и Бошка Бабића, мјештани Чесме су чекали шест година како би се могла пласирати изборна прича.
„Данас смо се овдје окупили како бисмо указали на шестогодишњи нерад Градске управе Бањалука. Ова Чесма, која је дала подршку градоначелнику оба пута насамарена је и изиграна. Мислим да ће мјештани то знати да виде. Ми као мјештани и неко ко се окупља око разних иницијатива за добробит овог насеља одлучили смо се на вршење притиска у правцу Града Бањалука како би се урадиле Улице Бошка и Недељка Бабића“, рекао је мјештанин Милош Крчић.
Обећано је и асфалтирање Улице Ивана Милутиновића, међутим како каже Милош, асфалтирати, а не ријешити питање канализације у дијелу Чесме која плави током обилних киша, је само по себи сулудо.
„Требају нам и паркови и шеталишта и све нам то треба, све то овом граду треба, али ја мислим да се у овом граду коначно морају поставити приоритети. Приоритет о ком говоримо јесу и ове двије улице гдје живе и старији и дјеца. Дијете не може користити ни колица ни ролере ни бицикла, а старији који користе штап не могу нормално ходати овим дијелом. Понављам опет, нико нема ништа против парка, шеталишта, Дино парка, дјеца ће ићи, ја ћу отићи, али приоритети се морају знати и рјешавати“, рекла је мјештанка Далиборка Црногаћа.
Мјештани бањалучког насеља Чесма апелују по ко зна који пут на надлежне како би се заиста приоритети о којима говоре попут инфраструктуре, канализације и других ствари, које су њихова свакодневница коначно ријешили јер како кажу „предизборном шминком“ се не рјешавају проблеми већ реалне потребе и оно са чим се сваки дан суочавају оставља по страни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
16 ч1
Бања Лука
23 ч1
Бања Лука
1 д5
Бања Лука
1 д0
Најновије
10
51
10
49
10
40
10
37
10
30
Тренутно на програму