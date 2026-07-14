Logo

Требају ли грађани плаћати паркинг у Бањалуци?

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:32

Коментари:

1
Требају ли грађани плаћати паркинг у Бањалуци?
Фото: АТВ

Након што је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић поново одлучио да заобиђе институције града на Врбасу, али и Републике Српске, грађани су се запитали да ли треба да плаћају паркинг.

Јасан одговор дао је предсједник градског Парламента Љубо Нинковић - не требају.

Трећи пут градоначелник сам проглашава начин на који ће се у Бањалуци наплаћивати паркинг, каже Љубо Нинковић. Наставио је,каже, да крши законе и узурпира права Скупштине града. Нинковић најављује да ће искористити сва права како би се томе стало у крај.

"Свјесно обмањују јавност и покушавају на све начине, злоупотребљавајући медије да затраже од грађана Бањалуке, да их препадну да наставе са наплатом тога. Дакле немају никакво право и грађанима кажем да не требају плаћати паркинг јер све ово што је градоначелник урадио је тотално незаконито. Он већ из године у годину завлачи руку у џеп грађанима Бањалуке и незаконито наплаћује паркинг. Оно што је још поражавајуће је да ми не знамо гдје троши тај новац", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.

У случају Бањалуке, правног лица које наплаћује паркинг нема. Што је јасно рекао и Уставни суд Републике Српске који је наплату паркинга у Бањалуци прогласио неуставном у септембру 2024. године. И министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске потврдило је да је градоначелник кршио закон.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Паркинг

наплата паркинга Бањалука

Бањалука

Драшко Станивуковић

Љубо Нинковић

Коментари (1)

Више из рубрике

Заборавите на чекање у реду: Ево како да електронски закажете термин у ЦИПС-у

Бања Лука

Заборавите на чекање у реду: Ево како да електронски закажете термин у ЦИПС-у

9 ч

1
Паркинг Бањалука

Бања Лука

Градоначелник Бањалуке истрајан: Наплата паркинга и даље незаконита

1 д

5
Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор

Бања Лука

Основни суд потврдио још једну оптужницу против Ђоке Екватора

1 д

0
сладоледи слаткиши десерт

Бања Лука

Опасност из замрзивача: У Бањалуци забрањен промет шест неисправних сладоледа

1 д

1

  • Најновије

20

39

Од септембра у Црној Гори невакцинисаној дјеци забрањен боравак у вртићима

20

37

"Глобална економија издржала шок боље него очекивано"

20

28

Новорођенче пронађено мртво у тоалету

20

21

Снажно невријеме погодило Словенију: Падао град величине ораха

20

20

У Српској поново у расту цијене горива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима