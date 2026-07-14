Требају ли грађани плаћати паркинг у Бањалуци?

Аутор:АТВ редакција
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Након што је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић поново одлучио да заобиђе институције града на Врбасу, али и Републике Српске, грађани су се запитали да ли треба да плаћају паркинг.
Јасан одговор дао је предсједник градског Парламента Љубо Нинковић - не требају.
Трећи пут градоначелник сам проглашава начин на који ће се у Бањалуци наплаћивати паркинг, каже Љубо Нинковић. Наставио је,каже, да крши законе и узурпира права Скупштине града. Нинковић најављује да ће искористити сва права како би се томе стало у крај.
"Свјесно обмањују јавност и покушавају на све начине, злоупотребљавајући медије да затраже од грађана Бањалуке, да их препадну да наставе са наплатом тога. Дакле немају никакво право и грађанима кажем да не требају плаћати паркинг јер све ово што је градоначелник урадио је тотално незаконито. Он већ из године у годину завлачи руку у џеп грађанима Бањалуке и незаконито наплаћује паркинг. Оно што је још поражавајуће је да ми не знамо гдје троши тај новац", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
У случају Бањалуке, правног лица које наплаћује паркинг нема. Што је јасно рекао и Уставни суд Републике Српске који је наплату паркинга у Бањалуци прогласио неуставном у септембру 2024. године. И министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске потврдило је да је градоначелник кршио закон.
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