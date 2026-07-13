Основни суд потврдио још једну оптужницу против Ђоке Екватора

Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Бањалуци потврдио је оптужницу против власника фирме "Екватор" д.о.о Бања Лука, Ђорђа Давидовића, којег Окружно јавно тужилаштво терети да је уступањем потраживања вриједног око два милиона КМ фирми „Баниго грађење“ оштетио повјериоце.
Давидовић је у августу 2021. године, закључио уговор о уступању потраживања са фирмом „Баниго грађење“, иако је знао да је предузеће у том тренутку било неспособно за плаћање, а његови рачуни блокирани због дуговања, наводи се у оптужници.
Потраживање које је „Екватор“ имао према другим привредним друштвима, на основу правоснажних судских пресуда, пренесено на „Баниго грађење“, а након чега је на рачун поменуте фирме исплаћено укупно 2.032.169 КМ, умјесто да средства буду усмјерена на рачун „Екватора“, са којег би била предмет принудне наплате у корист повјерилаца.
Како се наводи у оптужници, неки од највећих повјерилаца били су Гелић Јово и предузеће „Керми кока“ из Лакташа, којима је потраживање износило више од 3,3 милиона КМ, Управа за индиректно опорезивање са 377.233 КМ и Град Бања Лука са 337.814 КМ.
На овај начин је према наводима Тужилаштва избјегнута принудна наплата дуговања с обзиром да су у том тренутку рачуни фирме "Екватор" д.о.о. Бања Лука били блокирани због више извршних поступака.
Дакле, осумњичени у субјекту привредног пословања знајући да је тај субјекат постао неспособан за плаћање другом преварном радњом оштетио повјериоце проузрокујући на тај начин повјериоцима знатну штету, чиме је починио кривично дјело оштећење повјерилаца из члана 254. став 3. у вези са ставом 2. и 1. Кривичног законика Републике Српске, наводи се у оптужници.
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