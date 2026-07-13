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Руски стонотенисери моћи ће равноправно да се такмиче од 28. јула

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 12:38

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Стони тенис
Фото: pexels/ Josh Sorenson

Међународна стонотенисерска федерација вратиће од 28. јула пуна права руским стонотенисерима на такмичењима које организује тај међународни савез, речено је агенцији ТАСС из прес-службе Руског стонитенисерског савеза.

"Извршни одбор Међународне стонотенисерске федерације одлучио је да ће спортистима са руским пасошем од 28. јула бити дозвољено да се такмиче под условима једнаким за све спортисте", наведено је у саопштењу, преноси Срна.

Из Савеза наводе да је Међународна стонотенисерска федерација узела у обзир одлуку Међународног олимпијског комитета донесену 7. јула, по којој се Руском олимпијском комитету привремено укидају сва раније уведена ограничења.

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Тагови :

Русија

Руски спортисти

Стони тенис

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