Руски стонотенисери моћи ће равноправно да се такмиче од 28. јула

Аутор:АТВ редакција
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Међународна стонотенисерска федерација вратиће од 28. јула пуна права руским стонотенисерима на такмичењима које организује тај међународни савез, речено је агенцији ТАСС из прес-службе Руског стонитенисерског савеза.
"Извршни одбор Међународне стонотенисерске федерације одлучио је да ће спортистима са руским пасошем од 28. јула бити дозвољено да се такмиче под условима једнаким за све спортисте", наведено је у саопштењу, преноси Срна.
Из Савеза наводе да је Међународна стонотенисерска федерација узела у обзир одлуку Међународног олимпијског комитета донесену 7. јула, по којој се Руском олимпијском комитету привремено укидају сва раније уведена ограничења.
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