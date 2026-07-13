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Додик: БиХ завлада међународна мафија, путем дипломата управљали и смијењивали

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 13:31

Коментари:

9
Милорад Додик
Фото: Srna

БиХ је завлада једна међународна мафија која је путем дипломата овдје управљала, наметала и смијењивала, рекао је Милорад Додик, лидер СНСД-а након састанка са делегацијом ХДЗ-а БиХ у Мостару.

"Наша сарадња (СНСД-ХДЗ) је била добра, успјели смо да радимо тако да не будемо једни против других, а нисмо били против трећих, и да се очува мир и стабилност, мада је у БиХ завлада једна међународна мафија која је путем дипломата овдје управљала и овдје наметала и смијењивала. Ми вјерујемо, али нисмо сигурно да је томе дошао крај и зато требао да радимо у новим околностима да БиХ може и треба да функционише у складу са Уставом", рекао је Додик.

БиХ је смрвљена и подијељена земља, она је изгубила суверенитет, рекао је Додик

"Суверенитет је отет када су наметнута Бонска овлашћења. Потписнице Општег оквирног споразума никада нису прихватиле измјене и допуне Оквирног споразум. Потписнице Анекса 10 никада нису прихватили Бонска овлаштења и промјену надлежности високог представника што говори да су њихови акти од почетка ништавни", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

ХДЗ БиХ

Коментари (9)

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