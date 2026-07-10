Предсједништво БиХ једногласно усвојило буџет за ову годину

Аутор:Бранка Дакић
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Чланови Предсједништва БиХ овај пут сагласни. Буџет Бих за ову годину у износу од 1,58 милијарди марака добио је зелено свјетло. Документ је исти као и онај који је био на претходној сједници када га је подржала само Жељка Цвијановић, док је подршка друга два члана Предсједништав изостала. Сада су размислили, па се предомислили.
„Ја сам и прошли пут подржала буџет, друга два члана су гласала против. Ја сматрам да је приоритетно важно да се нашим радницима обезбиједи повећање плата на које они рачунају са сигурношћу и није било никаквог разлога да се ове ствари одгађају“, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада запослених у заједничким институцијама, чиме је унапређен материјални положај радника. Нису изостављени ни кључни развојни пројекти
"Реконструкцију прекограничних мостова, функционисање и развој граничних прелаза, дигитализацију царинског система кроз увођење НЦТС-а. По први пут буџетска средства за вакцинацију стоке", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Приједлог буџета сада иде у парламентарну процедуру. Подршка СНСД-а у Представничком дому неће изостати. Из овог Клуба поручују да је јасно ко продубљује кризу у БиХ, јер бошњачки политичари преко ноћи мијењају мишљење без икаквог рационалног објашњења.
„Бошњаци политичари очигледно желе да неким ситним играријама и ситним потезима покушавају да све оно што српски члан Предсједништва подржи, да они буду контра како би они били већи Бошњаци од свих осталих Бошњака и како би били највећи унитаристи“, рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ.
У Мјешовитом клубу подршке, вјероватно неће бити, али коначан став заузеће након расправе на сједници. Смета им што нису повећана издвајања за БХРТ.
"Буџет јесте пријеко потребан грађанима БиХ, јер финансира институције, јача и развија способности државе у сваком сегменту живота. Међутим, овај буџет је трули компромис владајуће већине, без да су се осврнули на проблеме које требају ријешити овим буџетом", рекао је Шемсудин Мехмедовић, Мјешовити клуб посланика у Представничком дому ПС БиХ.
За српске делегате у Дому народа дилеме нема. Буџет је, кажу, требало давно да буде усвојен.
„Што се нас из СНСД-а тиче у Дому народа, када год тај приједлог дође у Дом народа, ми ћемо га подржати“, рекао је Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ.
Буџет ће ступити на снагу тек када добије подршку у оба дома Парламентарне скупштине.
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