Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво БиХ једногласно је усвојило Буџет институција БиХ за 2026. годину према приједлогу Министарства финансија и трезора.
Како је навео министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић, највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада запослених у заједничким институцијама
"Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада запослених у заједничким институцијама, чиме је унапријеђен материјални положај радника.
Истовремено, буџет обезбјеђује средства за реализацију кључних развојних пројеката:
Како је навео министар, овим буџетом унапређује се положај запослених, јачају институционални капацитети и стварају услови за реализацију развојних пројеката од стратешког значаја.
Предсједништво БиХ једногласно је усвојило Буџет институција БиХ за 2026. годину према приједлогу Министарства финансија и трезора.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) July 10, 2026
👉 Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада запослених у заједничким институцијама, чиме је унапријеђен материјални положај…
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