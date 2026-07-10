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Амиџић: Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 17:25

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Срђан Амиџић
Фото: ATV

Предсједништво БиХ једногласно је усвојило Буџет институција БиХ за 2026. годину према приједлогу Министарства финансија и трезора.

Како је навео министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић, највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада запослених у заједничким институцијама

"Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада запослених у заједничким институцијама, чиме је унапријеђен материјални положај радника.

Истовремено, буџет обезбјеђује средства за реализацију кључних развојних пројеката:

  • Реконструкцију прекограничних мостова
  • Функционисање и развој граничних прелаза
  • Дигитализацију царинског система кроз увођење НЦТС-а
  • По први пут буџетска средства за вакцинацију стоке", навео је Амиџић.

Како је навео министар, овим буџетом унапређује се положај запослених, јачају институционални капацитети и стварају услови за реализацију развојних пројеката од стратешког значаја.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Предсједништво БиХ

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