Акција "Сенсеи 2": Заплијењено више од 150 стабљика марихуане

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва КС, провели су данас акцију "Сенсеи 2".
У претресима на подручју општине Ново Сарајево пронађене су двије комплетне индоор лабораторије за узгој опојне дроге марихуана, са више од 150 стабљика, као и други предмети од интереса за истрагу.
Ова акција је наставак акције Сенсеи, проведене прошле седмице, а у којој је Х.Н. лишен слободе и којем је у међувремену одређен притвор.
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