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Акција "Сенсеи 2": Заплијењено више од 150 стабљика марихуане

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 18:17

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Акција Сенсеи 2 наставак лабораторија марихуана
Фото: Ustupljena fotografija

Полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва КС, провели су данас акцију "Сенсеи 2".

У претресима на подручју општине Ново Сарајево пронађене су двије комплетне индоор лабораторије за узгој опојне дроге марихуана, са више од 150 стабљика, као и други предмети од интереса за истрагу.

Ова акција је наставак акције Сенсеи, проведене прошле седмице, а у којој је Х.Н. лишен слободе и којем је у међувремену одређен притвор.

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Тагови :

Акција "Сенсеи 2"

Ново Сарајево

Кантонално тужилаштво Сарајево

Полиција

заплијењена марихуана

лабораторија

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