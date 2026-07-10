Откривено шест шема које користе криминалци за прање новца у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Регистровање лажних фирми за подизање новца на банкоматима широм Европске уније, хаковање пословних мејлова домаћих компанија, функционерски луксуз купљен новцем грађана, те илегална трговина наоружањем, кључне су типологије прања новца које је Финансијско-обавјештајно одјељење (ФОО) Агенције за истраге и заштиту СИПА документовало у свом посљедњем извјештају.
Истражиоци су 2025. године разоткрили домишљате и софистициране методе којима су домаћи и међународни криминалци покушали да убаце "прљав" новац у легалне привредне и новчане токове у БиХ.
Једна од најкомплекснијих шема укључује организоване криминалне групе које дјелују на релацији ЕУ - БиХ.
- Организоване криминалне групе које дјелују на подручју ЕУ и БиХ региструју на домаћем тржишту предузећа те на основу њих отварају рачуне код домаћих банака. Ти рачуни се користе искључиво за примање новца са рачуна предузећа из земаља чланица ЕУ који је стечен пореским утајама утаја. База за те трансфере је лажна документација - стоји у извјештају ФОО.
Истражиоци откривају и да након што новац легне у БиХ, криминалци га не подижу овдје, већ помоћу домаћих банковних картица празне рачуне на банкоматима широм ЕУ, успјешно прикривајући извор и власништво над новцем.
Надлежни у ФОО документовали су и злоупотребе унутар институција БиХ.
- Високопозиционирани службеници једне домаће институције злоупотријебили су службени положај, јер су омогућили стицање противправне имовинске користи другим лицима. Руководилац те институције у том периоду је стекао имовину велике вриједности за коју се сумња да је повезана са незаконитим поступањем, а које се огледа у некретнинама и скупоцјеном накиту - пише у извјештају ФОО.
Преваре су откривене и код домаћих пореских обвезника који скривени порез улажу у зидине и скупоцјене аутомобиле.
- Домаћи порески обвезници (физичка лица) који остварују огромне опорезиве приходе кроз пружање различитих услуга или пренос удјела у фирмама те износе не пријављују пореским органима. Да би прикрили извор утајеног пореза, они избјегавају банковни систем и располажу готовинским новцем који улажу у некретнине и купују луксузна возила - наводе истражиоци.
Разоткривени су и случајеви гдје су страни држављани (нерезиденти), користећи компанију регистровану у БиХ, вршили неовлашћен спољнотрговински промет оружјем, војном опремом и робом двојне намјене, супротно домаћим и међународним прописима. Тако стечену вишемилионску добит затим су убацивали у редовно привредно пословање те фирме или је исплаћивали на приватне рачуна за личне потребе.
Посебан аларм укључен је због рачунарских превара на штету домаћих компанија. Криминалци компромитују пословну комуникацију између двије фирме или унутар саме компаније па на стварним фактурама измијене само број рачуна. Због тога домаће фирме грешком уплаћују новац на рачуне у иностранству који припадају такозваним "новчаним мулама" или фантомским фирмама које контролишу преваранти. Новац се одмах подиже у готовини или брзо претвара у криптовалуте преко онлајн платформи.
- Дакле, када је у питању начин стицања имовине стечене почињеним кривичним дјелима, као и у ранијем периоду заступљене су разне врсте превара, фалсификовања докумената, злоупотребе овлаштења, превара у привредном пословању, пореских утаја, обављања дјелатности без законом прописаних обавезних дозвола, укључујући и рачунарске преваре на штету предузећа из БиХ у корист рачуна отворених у иностранству на "новчане муле" - наводе у ФОО.
Истражиоци закључују да криминалне групе настоје искористити слабости доступних производа финансијског сектора и сектора некретнина, накита и других вриједности те у новије вријеме и трговину криптовалутама у БиХ и иностранству у настојању прикривања и омогућавања несметаног располагања противправно стеченом имовинском коришћу.
Грађани БиХ су и даље масовно жртве међународних превара. Наиме, жртве заслијепљене причом о изненадном насљедству у иностранству уплаћују значајна средства путем Western Unionа или на иностране рачуне за наводне трошкове процедуре и порезе.
- Новац се у иностранству одмах подиже у готовини, а већина прималаца је недоступна, јер се ради о непостојећим лицима или фиктивним адресама – стоји у извјештају ФОО.
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