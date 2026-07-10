Одређен притвор бјегунцу од аустријског правосуђа

Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ одредио је притвор Вира Ацингеру, бјегунцу који је ухапшен у Великој Кладуши на основу потјернице коју је за њим расписао Интерпол у Бечу.
”У поступку изручења потраживаног Вира Арцингера, по међународној потјерници Интерпола у Аустрији, суд је донио рјешењем којим је потраживаном одређен привремени притвор. По овом рјешењу притвор може трајати 18 дана, односно до 24. јула или до нове одлуке суда”, саопштио је Суд БиХ.
Ацингер је ухапшен у акцији ФАСТ тима Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) на подручју Велике Кладуше.
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”Лице је ухапшено због сумње да је учествовао у извршењу више тешких кривичних дјела, укључујући намјерну паљевину, провалне крађе, тешка оштећења имовине, неовлаштено кориштење возила те кривична дјела из области експлозивних материја. Према Кривичном закону Аустрије за та дјела прописана је максимална казна затвора у трајању до 15 година”, саопштила је раније СИПА.
Додали су да је бјегунац лоциран и ухапшен у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ и МУП-ом Унско-санског кантона.
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