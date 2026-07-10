Logo

Одређен притвор бјегунцу од аустријског правосуђа

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 13:13

Коментари:

0
Одређен притвор бјегунцу од аустријског правосуђа

Суд БиХ одредио је притвор Вира Ацингеру, бјегунцу који је ухапшен у Великој Кладуши на основу потјернице коју је за њим расписао Интерпол у Бечу.

”У поступку изручења потраживаног Вира Арцингера, по међународној потјерници Интерпола у Аустрији, суд је донио рјешењем којим је потраживаном одређен привремени притвор. По овом рјешењу притвор може трајати 18 дана, односно до 24. јула или до нове одлуке суда”, саопштио је Суд БиХ.

Ацингер је ухапшен у акцији ФАСТ тима Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) на подручју Велике Кладуше.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

”Лице је ухапшено због сумње да је учествовао у извршењу више тешких кривичних дјела, укључујући намјерну паљевину, провалне крађе, тешка оштећења имовине, неовлаштено кориштење возила те кривична дјела из области експлозивних материја. Према Кривичном закону Аустрије за та дјела прописана је максимална казна затвора у трајању до 15 година”, саопштила је раније СИПА.

Додали су да је бјегунац лоциран и ухапшен у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ и МУП-ом Унско-санског кантона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Суд БиХ

Притвор

хапшење

Бјегунац

Аустрија

Коментари (0)

Више из рубрике

Продао ауто па пријавио да је украден: Полиција претресала и купца

Хроника

Продао ауто па пријавио да је украден: Полиција претресала и купца

2 ч

0
акција Пумба, одбачени кокаин

Хроника

Детаљи акције ”Пумба”: Бјежећи од полиције Бањалучанин скочио у Врбас!

2 ч

0
Судар пет возила у БиХ, има повријеђених

Хроника

Судар пет возила у БиХ, има повријеђених

3 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Ухапшен сексуални манијак из Угљевика, експлицитним снимцима узнемиравао жене

3 ч

0

  • Најновије

14

16

Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

14

15

Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

14

11

Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

14

04

Минић: Више нема стајања

14

02

Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима