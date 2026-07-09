Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

Аутор:Стеван Лулић
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Припадници СИПА ухапсили су мушкарца у Великој Кладуши који је био на Интерполовој потјерници због више кривичних дјела почињених у Аустрији.
Он се сумњичи да је учествовао у извршењу више тешких кривичних дјела, међу којима су намјерна паљевина, провалне крађе, тешка оштећења имовине, неовлаштено кориштење возила те кривична дјела из области експлозивних материја.
За ова дјела је, према Кривичном закону Аустрије, прописана казна затвора у трајању до 15 година.
Ухапшени је, након криминалистичке обраде, предат у надлежност Суда БиХ.
"Приликом реализације наведених активности остварена је сарадња са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ и Министарством унутрашњих послова Унско-санског кантона", саопштено је из СИПА.
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