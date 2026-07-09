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Познати први приоритети: Актив жена СП Бањалука добио ново руководство

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:50

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Актив жена Градског одбора Социјалистичке партије Бањалука одржао је сједницу на којој су изабрани органи Актива, дефинисани приоритети рада и усвојене смјернице за реализацију предстојећих активности.
Фото: Уступљена фотографија / БЛ портал

Актив жена Градског одбора Социјалистичке партије Бањалука одржао је сједницу на којој су изабрани органи Актива, дефинисани приоритети рада и усвојене смјернице за реализацију предстојећих активности.

За потпредсједнице Актива изабране су Рајна Девић Томић, Славица Миликић и Дијана Каралић Милошевић.

За потпредсједнице Актива изабране су Рајна Девић Томић, Славица Миликић и Дијана Каралић Милошевић.

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За секретара је изабрана Љиљана Јовановић, док су за организационе секретаре изабране Андреа Миличић и Жана Арсић.

Портпарол Актива је Миљана Квока, док је за креатора садржаја на друштвеним мрежама изабрана Тина Милаковић.

На сједници је истакнуто да ће Актив жена у наредном периоду посебну пажњу посветити јачању улоге жена у јавном и политичком животу, организовању хуманитарних, едукативних и друштвено корисних активности, као и непосредној комуникацији са грађанима и препознавању њихових потреба.

Актив ће својим радом наставити да промовише вриједности солидарности, одговорности и заједништва и биће снажан ослонац Градском одбору Социјалистичке партије Бањалука у реализацији програмских циљева и активности које ће претходити предстојећем изборном циклусу.

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У наредном периоду планиран је низ конкретних активности усмјерених на унапређење положаја жена, подршку породицама, очување традиционалних вриједности и активно учешће у свим сегментима друштвеног живота.

Из Градског одбора Социјалистичке партије Бањалука поручују да настављају да јачају своје организационе капацитете, радећи посвећено и одговорно, са женама које су, како наводе, доказано један од најважнијих покретача позитивних промјена у друштву.

(БЛ-портал)

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Тагови :

Социјалистичка партија

Бањалука

Актив жена СП Бањалука

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