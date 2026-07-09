Велике промјене у Њемачкој за породице са двоје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц представио је један од најамбициознијих програма економских реформи посљедњих година, којим његова влада настоји покренути највећу европску економију након вишегодишње стагнације.
Ријеч је о програму који обухвата 34 реформске мјере, међу којима се издвајају око 10 милијарди евра годишњих пореских олакшица за грађане, реформа пензионог система, смањење бирокрације те измјене правила на тржишту рада.
Пакет још мора добити одобрење њемачког парламента, пише "БизнисИнфо.ба".
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Како се наводи, пореске олакшице првенствено су намијењене породицама с нижим и средњим примањима.
Према процјенама владе, просјечна породица с двоје дјеце могла би имати више од 600 евра додатног расположивог дохотка годишње након што мјере буду у потпуности спроведене.
Њемачка влада планира повећати највишу стопу пореза на доходак са 45 на 47 одсто за особе с највишим приходима, како би финансирала смањење пореског оптерећења за већину грађана, а Мерц сматра да ће се на тај начин повећати потрошња домаћинстава, али и конкурентност њемачке привреде која се посљедњих година суочава са слабим растом, високим трошковима енергије и падом инвестиција.
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Реформа њемачког тржишта рада такође је изазвала велику пажњу грађана, али и тамошње јавности. Тако је једна од најзначајнијих промјена укидање могућности да запослени телефонским путем отворе боловање. Умјесто тога, љекарска потврда биће потребна већ од првог дана одсуства с посла.
Влада планира и флексибилнија правила за уговоре на одређено вријеме, као и поједностављење појединих процедура запошљавања у циљу повећања продуктивности и смањења административних оптерећења за послодавце.
Програм укључује и реформу пензионог система, која предвиђа постепено усклађивање старосне границе за одлазак у пензију с очекиваним животним вијеком након 2031. године.
Истовремено, планирано је убрзавање издавања дозвола за инфраструктурне пројекте, смањење административних обавеза за компаније те јача подршка стратешким индустријама попут вјештачке интелигенције, полупроводника и чисте технологије.
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Економисти углавном поздрављају реформски пакет, оцјењујући да би могао повећати дугорочни потенцијал раста њемачке економије, али упозоравају да ће кључ успјеха бити његово брзо и досљедно спровођење, наводи "БизнисИнфо.ба".
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