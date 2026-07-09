Удовице би могле да изгубе све: Њемачка мијења пензиони систем из коријена

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка припрема једну од најрадикалнијих пензионих реформи у посљедњих неколико деценија, која би могла фундаментално да промени финансијску ситуацију стотина хиљада будућих удовица и удовица.
Експертска комисија за пензиону реформу предлаже потпуно укидање традиционалне удовичке пензије и увођење новог модела обавезне поделе пензионих права између супружника, преноси Бизниспортал.
Према почетним пројекцијама, ова промјена би могла да смањи мјесечна примања неких преживјелих супружника за чак 720 евра, што би дугорочно, током двадесет година примања пензије, могло да резултира губитком од више од 170.000 евра.
Нови систем би функционисао на начин да би се пензијски бодови које су супружници зарадили током брака дијелили на једнаке дјелове.
Предложене измјене могле би из корјена да промијене финансијску сигурност будућих пензионера.
На овај начин, сваки супружник би имао своју, независну пензију, без обзира на то ко је од њих више зарађивао и уплаћивао више доприноса током радног вијека.
Међутим, кључна и најкритичнија разлика у односу на тренутни модел јесте то што у случају смрти једног од супружника више не би постојало аутоматско право на удовичку пензију, која данас многим људима гарантује економски опстанак у старости.
Поређења ради, према важећем њемачком закону, удовице и удовци имају право да поред своје личне пензије примају и 55 одсто пензије преминулог супружника.
Стручњаци то илуструју сликовитим примјером: ако је преминули муж примао пензију од 2.400 евра, а жена 800 евра, након његове смрти она сада прима укупно 2.120 евра (800 евра сопствене пензије и 1.320 евра удовичке пензије), пише Дневно.хр
Према предложеном моделу, након расподеле пензионих бодова, она би добијала само своју прерачунату пензију од 1.400 евра, што значи да би сваког месеца била ускраћена за чак 720 евра.
Аналитичари упозоравају да би предложени модел био праведан и да би одговарао само брачним паровима који су током цијелог живота имали сличне плате и приближно једнаке пензијске доприносе.
Највећи губитници реформе били би људи који су радили скраћено радно вријеме или су годинама били ван тржишта рада због одгајања дјеце или бриге о члановима породице, а статистички гледано, жене су најчешће у овој категорији.
Иако коначна одлука о укидању удовичке пензије још није званично донијета, немачки политички кругови већ се препиру око овог осјетљивог питања.
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Политичари покушавају да умире јавност најавама да ц́е постојећи пензионери, као и већ брачни парови, на крају бити правно заштићени, али у овом тренутку још увијек није познато како би се ова прелазна заштита спровела у пракси.
Због снажне реакције јавности, неки стручњаци већ предлажу компромисна ријешења која би задржала право на удовичку пензију барем за оне који су имали доказане прекиде у радном вијеку због породичних обавеза.
Очекује се да ће Комисија за реформу пензија званично представити своје коначне препоруке 2026. године, након чега ће немачка влада донијети коначну правну одлуку о судбини овог осигурања за старост.
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