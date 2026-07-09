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Плата преко 2.000 евра: Ово је најплаћенији посао у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 08:46

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Највећа просјечна мјесечна нето плата у Хрватској прошле године обрачуната је запосленима у дјелатности телекомуникација, у износу од 2.023 евра.

То је за 54,8 одсто више од просјечне мјесечне нето плате обрачунате запосленима код свих предузетника у Републици Хрватској, показала је анализа Финансијске агенције (Фина).

За 1.078.579 запослених (према сатима рада) у 2025. години код 166.052 предузетника, обвезника пореза на добит, без финансијских институција, обрачуната је просјечна мјесечна нето плата од 1.307 евра, што је повећање од 10,5 одсто у односу на претходну годину када је износила 1.182 евра, известила је Фина.

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Анализа Фине показује да су у 2025. највишу просјечну мјесечну нето плату обрачунату у 2025. години имали запослени у области дјелатности телекомуникација у износу од 2.023 евра, што је за 7,2 одсто више у односу на претходну годину, а 54,8 одсто више од просјечне мјесечне нето плате обрачунате за запослене у свим предузећима у Хрватској.

Прошле године је у дјелатности телекомуникација било запослено 47.942 радника код 8.399 предузетника.

По висини просјечне плате, са 1.905 евра, слиједи јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање, што је за 45,7 одсто више од просека Хрватске, а 17,3 одсто више од просјека из 2024. години.

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Запослени у дјелатности снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији имали су за 30,4 одсто већу плату од укупног просјека, односно 1.704 евра, а запосленима у финансијским и дјелатностима осигурања обрачуната је просјечна плата од 1.659 евра или 26,9 одсто већа плата у односу на просјек за цијелу Хрватску.

Финина анализа просјечних мјесечних нето обрачунатих плата по областима дјелатности показала је да су предузетници у три дјелатности - прерађивачкој индустрији, трговини и грађевинарству - имали 52,6 одсто свих запослених лица, при чему у дјелатности грађевинарства запослени за свој рад добијају просјечне мјесечне нето плате мање од просјека предузетника у Хрватској.

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Просјечна мјесечна нето плата у грађевинарству, које је прошле године запошљавало 133.835 радника, износила је 1.109 евра, у трговини која је запошљавала 197.253 лица, просјечна плата била је 1.320 евра, а у прерађивачкој индустрији у којој је прошле године било запослено 235.749 радника, просјек плате био је 1.349 евра.

Притом су у односу на прошлу годину све три дјелатности забиљежиле раст просјечних плата – у прерађивачкој индустрији од 11,6 одсто, у грађевинарству од 8,7 одсто, док су плате у трговини на велико и мало порасле за 10,8 одсто у односу на претходну годину, преноси "Пословни".

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Тагови :

Плата

Радници

Хрватска

посао

Најплаћенији посао

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