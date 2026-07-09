Сателитски интернет Илона Маска стиже у БиХ: Коме ће Старлинк бити најкориснији?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Процес доласка Старлинка у Босну и Херцеговину ушао је у нову фазу након што је у Сарајеву регистрована компанија Старлинк БХ д.о.о., чија је директорица Марија Брадара.
Истовремено, Босна и Херцеговина налази се на званичној мапи доступности овог сателитског интернет сервиса, према којој се почетак пружања услуга очекује током 2026. године, након завршетка регулаторних процедура.
Подсјетимо, долазак Старлинка у БиХ најављен је још у мају ове године, након састанка министра комуникација и транспорта БиХ Едина Форте са представницима компаније у Вашингтону.
Тада је потврђена спремност обје стране да се, након испуњавања свих законских и регулаторних услова, омогући што скорије покретање услуге у Босни и Херцеговини.
БиХ ће се тако, заједно са Србијом и Црном Гором, придружити посљедњим европским државама које уводе Старлинк, док је услуга већ годинама доступна у највећем дијелу Европе.
Старлинк је сателитски интернет сервис компаније SpaceX, у власништву Илона Маска, који омогућава широкопојасни приступ интернету путем мреже хиљада сателита у ниској Земљиној орбити.
За разлику од традиционалних интернет мрежа које зависе од кабловске инфраструктуре и базних станица, корисницима су за повезивање потребни само одговарајућа опрема и отворен поглед према небу.
Друштво
Цивилна заштита интервенисала због зоље
Оваква технологија посебно је занимљива становницима руралних и тешко доступних подручја, власницима викендица, туристичким објектима, фриленсерима и дигиталним номадима којима је поуздана интернет веза неопходна за рад.
У земљама у којима је већ доступан, Старлинк се користи у домаћинствима, школама, здравственим установама и хитним службама, а значајну улогу има и током природних непогода, када класична телекомуникациона инфраструктура није доступна.
Почетак рада Старлинка у Босни и Херцеговини очекује се након завршетка регулаторних процедура, чиме ће грађани и компаније добити још једну могућност за приступ брзом интернету, преноси Акта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
22 ч1
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
10
48
10
47
10
42
10
34
10
28
Тренутно на програму