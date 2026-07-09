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Сателитски интернет Илона Маска стиже у БиХ: Коме ће Старлинк бити најкориснији?

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:39

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Сателит лети изнад планете Земље.
Фото: Pexels/Zelch Csaba

Процес доласка Старлинка у Босну и Херцеговину ушао је у нову фазу након што је у Сарајеву регистрована компанија Старлинк БХ д.о.о., чија је директорица Марија Брадара.

Истовремено, Босна и Херцеговина налази се на званичној мапи доступности овог сателитског интернет сервиса, према којој се почетак пружања услуга очекује током 2026. године, након завршетка регулаторних процедура.

Нови корак ка доласку Старлинка

Подсјетимо, долазак Старлинка у БиХ најављен је још у мају ове године, након састанка министра комуникација и транспорта БиХ Едина Форте са представницима компаније у Вашингтону.

Тада је потврђена спремност обје стране да се, након испуњавања свих законских и регулаторних услова, омогући што скорије покретање услуге у Босни и Херцеговини.

БиХ ће се тако, заједно са Србијом и Црном Гором, придружити посљедњим европским државама које уводе Старлинк, док је услуга већ годинама доступна у највећем дијелу Европе.

Како функционише Старлинк

Старлинк је сателитски интернет сервис компаније SpaceX, у власништву Илона Маска, који омогућава широкопојасни приступ интернету путем мреже хиљада сателита у ниској Земљиној орбити.

За разлику од традиционалних интернет мрежа које зависе од кабловске инфраструктуре и базних станица, корисницима су за повезивање потребни само одговарајућа опрема и отворен поглед према небу.

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Оваква технологија посебно је занимљива становницима руралних и тешко доступних подручја, власницима викендица, туристичким објектима, фриленсерима и дигиталним номадима којима је поуздана интернет веза неопходна за рад.

У земљама у којима је већ доступан, Старлинк се користи у домаћинствима, школама, здравственим установама и хитним службама, а значајну улогу има и током природних непогода, када класична телекомуникациона инфраструктура није доступна.

Почетак рада Старлинка у Босни и Херцеговини очекује се након завршетка регулаторних процедура, чиме ће грађани и компаније добити још једну могућност за приступ брзом интернету, преноси Акта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Старлинк

Илон Маск

Босна и Херцеговина

Сарајево

интернет

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