Страшна прогноза за август: Ловац на олује упозорава - ово ће све спржити

Аутор:АТВ редакција
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Европу очекује наставак незапамћеног, пакленог љета и незапамћена суша која пријети да потпуно уништи пољопривреду.
Водећи стручњаци издали су катастрофалне прогнозе за јул и август, упозоравајући да због екстремних врућина широм континента већ драстично расте број хитних случајева и реанимација.
Пољопривредни метеоролог и познати ловац на олује Серж Зака упозорио је да је нови топлотни талас погодио потпуно дехидрирано тло, због чега масовно пате људи, животиње и биљке.
"Суша ће бити огромна! Наше тло је спржено. У површинском слоју од 30 центиметара у цијелој Француској уопште нема воде", драматичан је Зака, који додаје да ће овај топлотни талас бити изузетно болан и дуг.
[1/2] Voici le cumul de pluie prévu pour la semaine prochaine en France : rien. Ce 3ème dôme de chaleur accompagnant cette 3ème canicule continue à méticuleusement assécher nos sols. Les records de 1976 et 2022 seront en sursis pour la période. Et on est que le 5 juillet. pic.twitter.com/pnINzc6VrI— Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 5, 2026
Метеоролошки канали потврђују да на видику нема никаквог захлађења, па чак ни краткотрајне кише, те истичу да се прави топлотни пакао тек очекује у наредним недјељама.
Катастрофални прорачуни: Швајцарски метеоролог Јерг Кахелман изјавио је да су нови мјесечни подаци Европског центра за средњорочне временске прогнозе за август „прилично катастрофални“.
Die neuen Monatsvorhersagen des @ECMWF sehen ziemlich katastrophal aus, auch für den August - wie schon im Juni geschrieben (und der griechische Großmeteorologe und ruhmreiche Europaabgeordnete @S_Arnaoutoglou hat das auch früh so gesehen), scheint es kaum Hoffnung zu geben - es… https://t.co/zUxds532jM pic.twitter.com/ump1UQhezZ— Jörg @kachelmann anderswo: @realkachelmann (@Kachelmann) July 6, 2026
Црни биланс врућина: Кахелман упозорава да је број смртних случајева у западној и средњој Европи већ застрашујући. "Љекари иду са једне реанимације на другу, здравствени системи су под огромним притиском", истиче он.
Изнад просјека: Чак и у алпским предјелима, попут Аустрије, очекују се температуре које су за 2 до 4 степена више од дугогодишњег просјека, посебно на сјеверу и истоку земље.
Што се тиче падавина, актуелни модели предвиђају готово потпуни изостанак кише за највећи дио европског континента. Сушна зона без капи воде протезаће се од атлантске обале па све до Кијева у Украјини.
Иако се у августу очекује благо олакшање и краткотрајни пљускови на Пиринејском полуострву и у Средоземљу, за остатак Европе нема разлога за славље. Стручњаци су сложни у оцјени да пред собом имамо једно од најтежих љета у историји мјерења, што је директна посљедица глобалног загријавања узрокованог људским дјеловањем. "Нажалост, ово постаје наш типичан и све чешћи сценарио у будућности", закључују метеоролози, преноси Мондо.
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