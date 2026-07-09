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Страшна прогноза за август: Ловац на олује упозорава - ово ће све спржити

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 10:17

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vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Европу очекује наставак незапамћеног, пакленог љета и незапамћена суша која пријети да потпуно уништи пољопривреду.

Водећи стручњаци издали су катастрофалне прогнозе за јул и август, упозоравајући да због екстремних врућина широм континента већ драстично расте број хитних случајева и реанимација.

Пољопривредни метеоролог и познати ловац на олује Серж Зака упозорио је да је нови топлотни талас погодио потпуно дехидрирано тло, због чега масовно пате људи, животиње и биљке.

Тло потпуно без воде, суша се шири према истоку

"Суша ће бити огромна! Наше тло је спржено. У површинском слоју од 30 центиметара у цијелој Француској уопште нема воде", драматичан је Зака, који додаје да ће овај топлотни талас бити изузетно болан и дуг.

Метеоролошки канали потврђују да на видику нема никаквог захлађења, па чак ни краткотрајне кише, те истичу да се прави топлотни пакао тек очекује у наредним недјељама.

Ништа боље вијести не стижу ни за средњу и источну Европу

Катастрофални прорачуни: Швајцарски метеоролог Јерг Кахелман изјавио је да су нови мјесечни подаци Европског центра за средњорочне временске прогнозе за август „прилично катастрофални“.

Црни биланс врућина: Кахелман упозорава да је број смртних случајева у западној и средњој Европи већ застрашујући. "Љекари иду са једне реанимације на другу, здравствени системи су под огромним притиском", истиче он.

Изнад просјека: Чак и у алпским предјелима, попут Аустрије, очекују се температуре које су за 2 до 4 степена више од дугогодишњег просјека, посебно на сјеверу и истоку земље.

Од Атлантика до Кијева - ни кап кише

Што се тиче падавина, актуелни модели предвиђају готово потпуни изостанак кише за највећи дио европског континента. Сушна зона без капи воде протезаће се од атлантске обале па све до Кијева у Украјини.

Иако се у августу очекује благо олакшање и краткотрајни пљускови на Пиринејском полуострву и у Средоземљу, за остатак Европе нема разлога за славље. Стручњаци су сложни у оцјени да пред собом имамо једно од најтежих љета у историји мјерења, што је директна посљедица глобалног загријавања узрокованог људским дјеловањем. "Нажалост, ово постаје наш типичан и све чешћи сценарио у будућности", закључују метеоролози, преноси Мондо.

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