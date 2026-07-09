Ужас током поплава у Кини: Бујица однијела фарму змија

Аутор:АТВ редакција
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Након поплава у Кини, 900 змија побјегло је са фарме, међу којима су и отровне кобре. Тим за хватање змија активно ради на терену.
Стотине змија, укључујући и отровне кобре, побјегле су са фарме за узгој змија због великих поплава у Кини, преносе медији.
На друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима се виде гмизавци како пливају и гмижу кроз мутну поплавну воду у селу Хенгџоу на југу Кине.
Према наводима, чак 900 змија побјегло је са оближње фарме након што су поплаве у кинеској аутономној области Гуангси Џуанг практично однијеле читав објекат.
Већина одбјеглих гмизаваца су неотровне водене змије и формиран је тим од десет људи који их хвата помоћу мрежа и електрошокера. Међутим, међу одбеглим змијама налазе се и веома отровне кобре, преноси Индепендент.
Змије су побјегле у понедјељак, 6. јула и један мјештанин је задобио угриз змије и завршио у болници. Наредног дана евакуисано је 712 становника након што су резервоари Лиулан и Јунбиао почели да се преливају.
Власти позивају грађане да пријаве свако уочавање змија, умјесто да покушавају сами да их ухвате.
"Било је застрашујуће. Поплава је уништила фарму змија и сада су животиње свуда, чак и у води", рекао је један мјештанин за АП.
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На једном од снимака који је објавио Си-Ен-Ен, види се змија склупчана на врху дршке метле, док се на другом, како се чини, види одбјегла кобра која израња главу изнад поплавне воде.
Тајфун је погодио регион током викенда, изазвавши пораст водостаја ријека и додатни притисак на бране. Најмање 17 људи је погинуло, док су стотине евакуисане.
@mothershipsg 900 snakes escaped from a snake farm in Hengzhou, China after heavy rainfall and floods caused the farm to collapse. Local media reports indicated that the floods were a result of the annual flooding season exacerbated by Typhoon Maysak. According to Chinese outlet, The Paper, some stranded villagers were bitten by escaped snakes but could not seek treatment immediately as roads were cut off. The South China Morning Post (SCMP) reported that most of the escaped snakes were non-venomous, though some venomous cobras were among them. 1 woman reportedly died after she was bitten by a snake. #mothershipenvironment #china #hengzhou ♬ original sound - Mothership
Упозорење на поплаве повезане са тајфуном у поноћ у понедјељак, 6. јула, подигнуто је на црвени ниво, највиши од четири степена упозорења.
Власти су саопштиле да је водостај у 55 ријека премашио ниво упозорења. Годишња сезона поплава у Кини почела је почетком јула.
(Мондо)
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