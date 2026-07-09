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Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:47

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Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз
Фото: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз данас је готово потпуно обустављен, након што су Сједињене Америчке Државе други дан заредом извеле нападе на Иран, јавио је Блумберг.

Према подацима о праћењу бродова, већина кретања одвијала се дуж пловног пута ближег иранској обали, док је коридор кроз оманске воде, који подржавају САД, остао углавном без саобраћаја.

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У мореузу је међу већим пловилима примијећен само један супертанкер под америчким санкцијама који је испловио из Персијског залива, као и контејнерски брод под иранском заставом.

Застој у саобраћају уследио је након низа иранских напада на трговачке бродове, који су, како је сматрала америчка страна, били повод за најновије војне операције.

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Амерички предсједник Доналд Трамп јуче је рекао да је прекид ватре са Ираном окончан.

Кроз Ормуски мореуз јуче је у оба смјера прошло свега 14 теретних бродова, што је најмањи број од постизања привременог споразума између Вашингтона и Техерана средином јуна.

Подаци компаније Кплер показали су да је током претходне три седмице просјечан дневни транзит износио 34 брода, а да је 24. јуна забиљежен врхунац од 59 пролазака, преноси "Срна".

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