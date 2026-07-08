Почели су нови удари САД на Иран!

Аутор:АТВ редакција
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Нови амерички удари на Иран, које је предсједник САД Доналд Трамп данас најавио, почели су вечерас.
Један амерички званичник потврдио је да су напади почели непосредно прије него што је америчка Централна команда (ЦЕНТЦОМ) објавила саопштење на друштвеним мрежама, наводећи да се операција изводи по наређењу Доналда Трампа.
У саопштењу се додаје да је циљ удара да се "додатно умањи способност Ирана да угрожава слободу пловидбе у Ормуском мореузу".
ЦЕНТЦОМ је у саопштењу навео:
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"По наређењу врховног команданта, снаге Централне команде америчке војске (ЦЕНТЦОМ) почеле су да изводе додатне ударе на Иран како би додатно умањиле његову способност да угрожава слободу пловидбе у Ормуском мореузу."
"Сједињене Америчке Државе сматрају Иран одговорним за недавну неоправдану агресију против комерцијалних бродова и цивилних посада које се слободно крећу важним међународним пловним путем."
Ово се догодило након што су ирански медији раније вечерас известили о експлозијама на југу земље, у областима Бандар Абаса и Сирика.
На самиту НАТО у Анкари у Турској данас, Доналд Трамп је запријетио да ће поново ударити Иран.
(Телеграф)
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