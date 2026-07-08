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Љекар убио 15 пацијената, истражују још 76 случајева: „Мислио сам да је то најбоље за све“

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 21:55

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Доктор, хирург, рукавице
Фото: Pexels

Њемачки љекар палијативне његе осуђен је на доживотни затвор због убиства 15 својих пацијената, док тужиоци истражују десетине других случајева који би могли бити повезани са њим.

Суд у Берлину прогласио је у сриједу 41-годишњег љекара, који је у складу са њемачким правилима о приватности именован само као Јоханес М., кривим за убиство 12 жена и три мушкарца између септембра 2021. и јула 2024. године, пише Би-Би-Си (BBC).

Власти вјерују да би та убиства могла бити само дио много ширег случаја. Тужиоци тренутно истражују још 76 случајева у које би љекар могао бити укључен.

Жртве су имале између 25 и 94 године. Суд је утврдио да су сви били тешко болесни, али да њихова смрт није била непосредно очекивана.

Тужилаштво је навело да је љекар током кућних посјета пацијентима, без њиховог пристанка, давао смртоносну комбинацију различитих лијекова. У неколико случајева, како је наведено, подметао је пожаре како би прикрио трагове.

У јулу 2024. године, непосредно прије хапшења, љекар је, према наводима тужилаштва, у једном дану убио два пацијента – 75-годишњег мушкарца у његовом дому у централном Берлину и, неколико сати касније, 76-годишњу жену у сусједном округу.

Прошлог мјесеца признао је да је убијао људе, односно 12 својих тешко болесних пацијената.

„Све вријеме сам мислио да је то најбоље за све“, рекао је пред судом.

Извинио се за сву патњу коју је проузроковао.

Њемачки медији наводе да би, уколико додатни случајеви буду доказани и уколико буде проглашен кривим, ово могао бити један од најтежих случајева серијских убистава у историји Њемачке.

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Тагови :

Њемачка

љекари

Убиство

пацијент

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