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Кристијан Голубовић испричао како је онесвијестио таксисту једним шамаром

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 22:15

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Кристијан Голубовић ријалити учесник
Фото: Youtube/ screenshot

Бивши ријалити учесник Кристијан Голубовић тврди да је једном је ударио таксисту толико јако да га је онесвијестио, а касније је због тог догађаја на тијелу истетовирао бомбу.

Од како је почео да снима за платформу ОнлиФанс Кристијан свакодневно привлачи пажњу јавности. Са њим испред камере дефилују плавуше и црнке расних облина, а пратиоци на друштвеним мрежама не пропуштају ниједну његову објаву.

Голубовић: "Онесвијестио сам таксисту"

Многи су примијетили да на тијелу има бројне тетоваже, а Кристијан Голубовић је објаснио како су поједине настале и открио да је једна инспирисана инцидентом са таксистом.

- Бомбу сам истетовирао кад сам онесвијестио таксисту из шамара лијевом руком. Прегазио је стопало дјевојци која је са мном под руку прелазила улицу. Пукао сам му шамар толико јако да је изгубио свијест. Кад је устао почео је да набраја бројеве мислио је да га је ударила "пеглица". Питао сам га како се осјећа, а он је рекао "Као да ме је бомба угризла" и ја сутра одем код тату мајстора и истетовирам бомбу која гризе - испричао је Голубовић.

Ту се није зауставио, па је открио и да је пиштољ на леђима истетовирао само да би доскочио полицији.

- Чекала нас је полиција мислила је да шурујемо и да радимо са наркотицима, а ми смо у студију снимали реп пјесму. Излазимо ја и тада моја жена Ивана и момци из обезбјеђења. Видјели смо да је ту мурија и да нас прате. Стали смо изашли да уринирамо, а они су мислили да смо бацили наркотике и оружје. Тада сам им рекао да ћу носити утоку сваки дан и истетовирам пиштољ. Дан данас кад ме зауставе и питају јел имам нешто ја им кажем да имам бомбу и пиштољ. Они све претресу, а ја им покажем тетоваже - испричао је Голубовић.

(Курир)

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Тагови :

Кристијан Голубовић

таксиста

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