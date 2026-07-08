Топлотни талас коси Европу, хиљаде мртвих од посљедица врућине

Аутор:АТВ редакција
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Белгија је забиљежила 1.747 додатних смртних случајева током топлотног таласа крајем јуна, објавио белгијски Институт за јавно здравље /Sciensano/.
Топлотни талас трајао је од 18. јуна до 1. јула и вјерује се да је био најсмртоноснији у Белгији од када се раде анализе 2000. године.
Најгори, односно најсмртоноснији дан био је 27. јун када је регистрован 641 смртни случај.
У међувремену, бројке су такође показале да смртни случајеви нису ограничени само на старије особе, јер утицај врућине могу осјетити све старосне групе, те превентивне мјере треба да обухвате цијелу популацију.
Професор климатских наука на Слободном универзитету у Бриселу Вим Тијери рекао је да се број врућих дана повећава готово свуда на Земљи.
"У Белгији, климатске промјене изазване људским дјеловањем већ су додале око пет врелих дана годишње", рекао је он.
Према његовим ријечима, постоје ограничења у томе колико се људи могу прилагодити брзо растућем топлотном стресу и да је смањење емисије угљен-диоксида кључно за стабилизацију глобалног загријавања, преноси Синхуа.
(Срна)
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