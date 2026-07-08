Европска земља пали аларме; "Стиже још један, спремите се; Биће мртвих"

Аутор:АТВ редакција
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Велика Британија се припрема за један од најдужих топлотних таласа од 1976. године, а у Енглеској су на снази наранџаста и жута упозорења због високих температура, саопштила је данас Агенција за здравствену безбједност Велике Британије (UKHSA).
Температуре би ове недјеље у дијеловима јужне Енглеске могле да достигну 36 степени Целзијуса, наводи Агенција, преноси Би-Би-Си.
Подручја Мидлендса, источне и јужне Енглеске налазе се под наранџастим здравственим упозорењем због врућина које је издала UKHSA, а које важи до 21 час 12. јула. Истовремено, жута упозорења због врућина на снази су на сјеверу Енглеске у истом периоду.
Очекује се значајан утицај високих температура на здравствене и социјалне службе, укључујући повећање броја смртних случајева, посебно међу особама старијим од 65 година и онима са здравственим проблемима.
Дијелови југа и истока земље званично су ушли у период топлотног таласа у понедјељак, након што су три дана узастопно забиљежене температуре изнад дефинисаних прагова.
Услови за проглашење топлотног таласа испуњени су јуче, када је температура достигла 32,4 степена у Тедингтону, у лондонској општини Ричмонд на Темзи, као и у Кенту.
У наредним данима још локација могло би да забиљежи температуре од 34 или 35 степени, а најтоплије ће највјероватније бити у јужној Енглеској.
Топлотни талас ће се до петка ширити ка сјеверу и западу, укључујући Сјеверну Ирску и Шкотску, гдје се очекују максималне температуре у високим подеоцима.
Како се крај недјеље буде приближавао, подручје високог притиска ће се помјерати, а појачаће источни вјетар због чега ће температуре мало пасти у источним дијеловима Велике Британије, али ће многи и даље остати у условима топлотног таласа.
Жариште врућина потом ће бити помјерено западније, посебно ка централним и јужним дијеловима Енглеске.
У јужном Велсу у петак би температура могла да достигне 33 степена.
За разлику од топлотног таласа крајем јуна, ниво влажности ваздуха је сада нижи, због чега се високе температуре осјећају мање неподношљиво, међутим, влажност поново расте.
Није искључено ни неколико тропских ноћи, када температура током ноћи не пада испод 20 степени, посебно касније током недјеље у већим градовима и урбаним срединама.
У овом тренутку не очекује се да ће температуре оборити рекорде, као што је био случај током топлотних таласа у мају и јуну, ипак, овај топлотни талас могао би да буде један од најдуготрајнијих од чувеног таласа врућина из 1976. године.
Тада је у Енглеској на више локација забиљежено између 13 и 16 узастопних дана са температурама изнад 30 степени, преноси Танјуг.
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