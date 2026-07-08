Опсадно стање у њемачкој школи, више повријеђених: Не можемо да искључимо пуцњаву

Аутор:АТВ редакција
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Више особа повријеђено је данас у нападу у једној средњој школи у њемачкој савезној покрајини Баварској, а полиција је саопштила да је осумњичени приведен.
"Осумњичени нападач је ухапшен", саопштила је полиција у објави на мрежи Икс (X).
Иако су се у првим извјештајима појавиле информације да су повријеђене четири особе, званичан број рањених за сада није потврђен.
Према наводима листа Билд, неколико повређених задобило је тешке повреде, а вјерује се да поједине жртве имају убодне ране. За сада није познато да ли су међу повређенима ученици, наставници или други запослени.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026
Several people wounded in a mass-attack at a high school in Bavaria, Germany.
The attack took place at the Welfen-Gymnasium in Schongau. pic.twitter.com/5aleyufspI
Испред Гимназије Велфен у Шонгауу, граду југозападно од Минхена, распоређено је више од 15 полицијских возила, док је у току полицијска акција и утврђивање свих околности инцидента.
"Не можемо да искључимо могућност пуцњаве у школи", рекао је портпарол полиције.
Осумњичени је после напада покушао да побјегне, али је убрзо ухапшен. Дигнут је хеликоптер који га је брзо лоцирао.
JUST IN - School stabbing at Das Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, Germany. Multiple people stabbed, suspect in custody. pic.twitter.com/UnNKL36v1W— Confidential Post (@C_Post_News) July 8, 2026
Полицијски службеници су позвали људе да избјегавају то подручје због напада у школи.
Шогау је гради на обали ријеке Лех на западу Горње Баварске у Њемачкој који броји нешто више од 12.000 становника.
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