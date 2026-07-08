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Опсадно стање у њемачкој школи, више повријеђених: Не можемо да искључимо пуцњаву

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 15:17

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полиција Њемачка
Фото: Pexel/ Radwan Menzer

Више особа повријеђено је данас у нападу у једној средњој школи у њемачкој савезној покрајини Баварској, а полиција је саопштила да је осумњичени приведен.

"Осумњичени нападач је ухапшен", саопштила је полиција у објави на мрежи Икс (X).

Иако су се у првим извјештајима појавиле информације да су повријеђене четири особе, званичан број рањених за сада није потврђен.

Према наводима листа Билд, неколико повређених задобило је тешке повреде, а вјерује се да поједине жртве имају убодне ране. За сада није познато да ли су међу повређенима ученици, наставници или други запослени.

Испред Гимназије Велфен у Шонгауу, граду југозападно од Минхена, распоређено је више од 15 полицијских возила, док је у току полицијска акција и утврђивање свих околности инцидента.

"Не можемо да искључимо могућност пуцњаве у школи", рекао је портпарол полиције.

Осумњичени је после напада покушао да побјегне, али је убрзо ухапшен. Дигнут је хеликоптер који га је брзо лоцирао.

Полицијски службеници су позвали људе да избјегавају то подручје због напада у школи.

Шогау је гради на обали ријеке Лех на западу Горње Баварске у Њемачкој који броји нешто више од 12.000 становника.

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Тагови :

Њемачка

Школа

Пуцњава

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