Трамп: Упозоравам Иран - вечерас ћемо жестоко напасти

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће амерички напади на Иран бити настављени у сриједу.
„Синоћ смо их жестоко погодили након што су лансирали неколико дронова и једну ракету на наше бродове у мореузу, гдје су имали пуно право да буду. Зато смо их синоћ снажно гађали. Веома, веома жестоко. Даћу им мало упозорење. Вечерас ћемо их жестоко напасти“, рекао је Трамп медијима.
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Он је рекао да сматра да се Техеран понаша веома лоше и додао да то чини већ 47 година.
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„То је чињеница. Видећемо како ће се све завршити. Нисам задовољан њиховим понашањем“, нагласио је амерички предсједник, а преноси Спутњик.
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