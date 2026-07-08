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Трамп: Упозоравам Иран - вечерас ћемо жестоко напасти

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 15:35

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће амерички напади на Иран бити настављени у сриједу.

„Синоћ смо их жестоко погодили након што су лансирали неколико дронова и једну ракету на наше бродове у мореузу, гдје су имали пуно право да буду. Зато смо их синоћ снажно гађали. Веома, веома жестоко. Даћу им мало упозорење. Вечерас ћемо их жестоко напасти“, рекао је Трамп медијима.

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„То је чињеница. Видећемо како ће се све завршити. Нисам задовољан њиховим понашањем“, нагласио је амерички предсједник, а преноси Спутњик.

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