Трамп: Примирје са Ираном је завршено

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је примирје са Ираном завршено, након што је иранска војска извршила нове нападе на америчке базе у Персијском заливу.
Он је током самита НАТО у Анкари одговорио на питање да ли меморандум о разумијевању између САД и Ирана и даље важи.
"Веома занимљиво питање. За мене је завршено. Не желим да имам било шта с њима. Њих предводе болесни људи и не желим да губим вријеме на њих", рекао је Трамп.
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Војска САД извршила је бројне нападе на Иран након што је Револуционарна гарда Ирана извршила нападе на три танкера у Ормуском мореузу.
САД су због кршења примирја укинуле дозволу Техерану да продаје нафту, преноси "Срна".
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