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Трамп: Примирје са Ираном је завршено

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:54

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амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је примирје са Ираном завршено, након што је иранска војска извршила нове нападе на америчке базе у Персијском заливу.

Он је током самита НАТО у Анкари одговорио на питање да ли меморандум о разумијевању између САД и Ирана и даље важи.

"Веома занимљиво питање. За мене је завршено. Не желим да имам било шта с њима. Њих предводе болесни људи и не желим да губим вријеме на њих", рекао је Трамп.

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Војска САД извршила је бројне нападе на Иран након што је Револуционарна гарда Ирана извршила нападе на три танкера у Ормуском мореузу.

САД су због кршења примирја укинуле дозволу Техерану да продаје нафту, преноси "Срна".

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