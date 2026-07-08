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Сарајка преко Вибера преварила Дервенћанина за 400 КМ

Аутор:

Огњен Матавуљ
08.07.2026 11:49

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Сарајка преко Вибера преварила Дервенћанина за 400 КМ
Фото: Pexels

Добојска полиција поднијела је пријаву тужилаштву против Сарајке С.Б. због сумње да је преваром изнудила 400 КМ од Дервенћанина.

Како сазнајемо С.Б. је, преко апликације ”Viber”, контактирала оштећеног са лажним именом. Потом му је ”сложила” причу да ју је неко преварио за 400 марака користећи се бројем телефона и фотографијом оштећеног. У страху да ће због свега имати проблема са законом Дервенћанин јој је уплатио новац преко два ”Икс бона” у износу од по 200 КМ.

У ПУ Добој наводе да је С.Б. осумњичена да је починила кривична дјела изнуда и прање новца.

”За С.Б. постоји основ сумње да је током марта 2025. године, путем апликације за комуникацију, лажно се представљајући од оштећеног лица са подручја града Дервенте изнудило новчани износ од 400 КМ, који је потом уплаћен на налог у једној кладионици регистрован на име осумњиченог лица, чиме је оштећеном причињена материјална штета у износу од 400 КМ”, саопштила је ПУ Добој.

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Подијели:

Тагови :

изнуда

прање новца

превара

апликација

Вибер

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