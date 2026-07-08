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Лажна порука Добојлији избрисала стотине марака: Полиција издала упозорење

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:23

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Фото: Pexel/ Anna Shvets

Полицијској станици Брод јуче је пријављено да је лице са подручја општине Брод оштећено за новчани износ од 780 КМ.

Несрећни човјек је путем СМС поруке доведен у заблуду да је потребно хитно ажурирати апликацију за мобилно банкарство.

Како додају из полиције, оштећено лице је, пратећи детаљна упутства из лажне поруке, приступило сумњивом интернет линку и унијело све податке своје банковне картице. Одмах након тога, са рачуна оштећеног извршена је неовлашћена новчана трансакција којом је испражњен новац.

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Поводом овог изненадног случаја, Полицијска управа Добој апелује на све грађане да буду максимално опрезни приликом пријема СМС и електронских порука у којима се од њих тражи унос личних или банкарских података путем достављених интернет линкова.

"Прије било каквог поступања, потребно је детаљно провјерити вјеродостојност оваквих порука, а у случају било какве сумње одмах се лично обратити својој матичној банци", наведено је из ПУ Добој.

Такође, надлежни позивају грађане да сваки покушај оваквих или сличних интернет превара пријаве најближој полицијској станици лично или позивом на бесплатан број телефона 122, како би се благовремено предузеле законом прописане мјере и радње и спријечило даље отимање новца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СМС превара

Општина Брод

превара

Паре

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