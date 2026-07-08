Мазалица: Више од 56.000 радника ће добити веће плате

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да ће приједлогом сета закона о повећању плата више од 56.000 радника имати већа примања.
Мазалица је током скупштинске расправе истакао да ово није повећање плата само једној привилегованој групи, већ за скоро све секторе.
"Побољшавамо стандард радника у јавном сектору, а поред тога смо кроз ребаланс буџета обезбиједили 66,6 милиона КМ за веће пензије, 38,5 милиона КМ за борачка питања, за здравство и социјалну заштиту 92,6 милиона КМ. Повећали смо и матерински додатак и личне инвалиднине", навео је Мазалица, преноси Срна.
Истакао је да се за повећање плата за пет мјесеци до краја године издваја додатних 47,8 милиона КМ, а да је од почетка године издвојено додатних 118 милиона КМ.
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