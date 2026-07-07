Почела 39. посебна сједница, пред посланицима сет измјена закона о платама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске почела је данас 39. посебну сједницу на чијем усвојеном Дневном реду се налази 41 тачка, међу којима је сет измјена закона о платама по хитном поступку.
Усвојени је и Дневни ред 39. посебне сједнице.
1. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
4. Приједлог зaкoна о измјенама Закона o плaтaмa зaпoслeних у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa и студeнтскoг стaндaрдa Републике Српске – по хитном поступку;
5. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;
6. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
7. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;
8. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
9. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – по хитном поступку;
10. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске – по хитном поступку;
11. Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске – по хитном поступку;
12. Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске – по хитном поступку;
13. Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;
14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске – по хитном поступку;
15. Приједлог закона о платним услугама;
16. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о микрокредитним организацијама – по хитном поступку;
17. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о унутрашњем платном промету – по хитном поступку;
18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском новцу – по хитном поступку;
19. Приједлог закона о фискалној одговорности у Републици Српској – по хитном поступку;
20. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор – по хитном поступку;
21. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача – по хитном поступку;
22. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој – по хитном поступку;
23. Приједлог закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
24. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку;
25. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;
26. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;
27. Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске – по хитном поступку;
28. Приједлог закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности – по хитном поступку;
29. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;
30. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама;
31. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова;
32. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја;
33. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије;
34. Извјештај о раду и извршењу Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01 – 31.12.2025. године;
35. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској;
36. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји дијела акцијског капитала Акционарског друштва за производњу и ремонт „ОРАО“ Бијељина, методом непосредног одабира купца;
37. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Млиништа за дионицу Гламочани – Бања Лука југ, по скраћеном поступку;
38. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање пројеката унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности (9956 – БА);
39. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за Додатно финансирање по Пројекту унапређења здравствених система;
40. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) за додатно финансирање Пројекта развоја сеоског предузетништва и пољопривреде;
41. Избор и именовања.
Народна скупштина Републике Српске наставља рад сутра, 8. јула 2026, у 10.00 часова обједињеном расправом о сету закона о платама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч5
Најновије
21
29
21
28
21
27
21
20
21
18
Тренутно на програму