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Почела 39. посебна сједница, пред посланицима сет измјена закона о платама

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 19:55

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Фото: ATV

Народна скупштина Републике Српске почела је данас 39. посебну сједницу на чијем усвојеном Дневном реду се налази 41 тачка, међу којима је сет измјена закона о платама по хитном поступку.

Усвојени је и Дневни ред 39. посебне сједнице.

1. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – хитном поступку;

2. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку;

3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;

4. Приједлог зaкoна о измјенама Закона o плaтaмa зaпoслeних у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa и студeнтскoг стaндaрдa Републике Српске – по хитном поступку;

5. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;

6. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

7. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;

8. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;

9. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – по хитном поступку;

10. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске – по хитном поступку;

11. Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске – по хитном поступку;

12. Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске – по хитном поступку;

13. Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;

14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске – по хитном поступку;

15. Приједлог закона о платним услугама;

16. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о микрокредитним организацијама – по хитном поступку;

17. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о унутрашњем платном промету – по хитном поступку;

18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском новцу – по хитном поступку;

19. Приједлог закона о фискалној одговорности у Републици Српској – по хитном поступку;

20. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор – по хитном поступку;

21. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача – по хитном поступку;

22. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој – по хитном поступку;

23. Приједлог закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;

24. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку;

25. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;

26. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;

27. Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске – по хитном поступку;

28. Приједлог закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности – по хитном поступку;

29. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;

30. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама;

31. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова;

32. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја;

33. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије;

34. Извјештај о раду и извршењу Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01 – 31.12.2025. године;

35. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској;

36. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји дијела акцијског капитала Акционарског друштва за производњу и ремонт „ОРАО“ Бијељина, методом непосредног одабира купца;

37. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Млиништа за дионицу Гламочани – Бања Лука југ, по скраћеном поступку;

38. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање пројеката унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности (9956 – БА);

39. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за Додатно финансирање по Пројекту унапређења здравствених система;

40. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) за додатно финансирање Пројекта развоја сеоског предузетништва и пољопривреде;

41. Избор и именовања.

Народна скупштина Републике Српске наставља рад сутра, 8. јула 2026, у 10.00 часова обједињеном расправом о сету закона о платама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Бањалука

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