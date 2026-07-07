До три године затвора због промовисања ратних застава тзв. Армије БиХ – до пет ако изазову нереде

Аутор:Весна Азић
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Казном затвора до три године могао би бити кажњен свако ко јавно истиче, приказује или носи заставе и симболе тзв. Армије БиХ.
Стоји то у предвиђеном Приједлогу закона о допунама Кривичног законика који ће се наћи пред народним трибунима. Закон се не односи само на њихово ношење. Кажњива би била и производња, умножавање, као и стављање у промет застава, симбола, ознака, поздрава и парола којима се промовише или велича ткзв. Армија Републике БиХ
,“Сматрам да мјесто ратним заставама у миру није на улицама или трговима, већ у музејима. Свако лице које јавно истиче таква ратна обиљежја или велика усташство казниће се казном затвора до 3 године“, рекао је министар правде Републике Српске, Горан Селак.
Предвиђене су и строже санкције. Ако због јавног истицања или промовисања ових обиљежја дође до нереда, насиља, узнемиравања јавности - предвиђена је казна затвора од двије до пет година.
„Сматрам да је важно, јер вријеђа српске жртве, српске националне интересе и на крају крајева био је једном ред да се то уради. У посљедње вријеме, видим – нису то неки спорадични случајеви који се дешавају једном годишње или једном у три, четири године, кроз ово СП у фудбалу, видјели сте и сами да је било случајева гдје је морао интервенисати МУП“, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Да ратне заставе не треба промовисати три деценије након рата, сагласни су и посланици опозиције. Посебно јер је овој структури Оружаних снага БиХ остављено 3 пука у чијем контексту се, како кажу, исти ти симболи могу користити.
"Свако друго ангажовање на јавним скуповима, фудбалским утакмицама, спортским манифестацијама, свадбама, није добро. Јер, диже тензије међу грађанством у основу на свакодневни живот грађана“, рекао је посланик СДС-а у НС РС Недељко Гламочак.
"Подржавам. Мислим да је то једно од квалитетних рјешења коначно - да онај ко истиче ратну заставу која је стварала злочине на овом простору мора одговарати за такве поступке“, рекао је посланик Народног фронта, Радислав Дончић.
Закон предвиђа и да сва обиљежја кориштена за извршење кривичног дјела буду одузета и уништена о трошку починиоца. Закон је усаглашен са Уставом, правним системом и Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске, мишљење је Републичког секретаријата за законодавство. Досадашње санкције нису уродиле плодом, сматра СНСД-ов Младен Илић.
,,Мислим да досадашњи прекршаји који су подношени против тих појединаца, односно казне новчане које су они плаћали недовољно су се показали. Самим тим овакав један вид новог Кривичног закона је нешто што ће наићи на подржавање свих људи унутар НСРС“, рекао је посланик СНСД-а у НС РС Младен Илић.
Задовољни су и поносни и иницијатори ове приче. Посебно их радује што је то на данашњи дан, када је прије 34 године Љубиша Маузер окупио Србе у Семберији како би се борио против тадашњег, како кажу, муслиманског екстремизма.
,,Ми смо поносни што смо то урадили. Данас послије 34 године расправља се о нашој иницијативи која ће бити усвојена. Значи ми смо 34 године на бранику отаџбине“, рекао је предсједник Удружења ветерана "Гарда Пантери" Петар Цвијетиновић.
Допунама Кривичног законика јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. Армије БиХ први пут би могло да буде кривично дјело у Српској.
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