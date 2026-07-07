Борац повео против Левског: Јуричић погодио са бијеле тачке

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца дочекаће вечерас у Првом колу квалификација за Лигу шампиона бугарског шампиона Левски из Софије. Меч почиње у 20:30 часова.
УЖИВО:
Фудбалери Борца након првог полувремена воде против Левског из Софије. Бањалучка екипа током првог полувремена осим постигнутог гола све вријеме је угрожавала гол Левског. Неколико добрих прилика нису успјели реализовати, али оставили су добар утисак на терену.
40' Дамир Хреља је направио соло продор, али није ушао у шансу јер му је противнички играч одузео лопту.
21' Каква шанса за Борац! Хреља је сјајно проиграо Рогана, а бек Борца је шутирао замало поред гола.
15' Спорна ситуација у казненом простору Бугара. Оборен је играч Борца, али овај пут није било пенала.
9' Јуричић је узео лопту, намјестио се и погодио за 1:0!
Фудбал
Погледајте како је Борац повео против Левског
7' Пенал за Борац!!!
1' Почео је меч у Бањалуци. Градски стадион је пут, а меч са трибина праве Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске и Милорад Додик, лидер СНСД-а.
Тренер Бањалучана Винко Мариновић одредио је првих 11 за овај меч.
ФК Борац: Ћетковић, Роган, Паскал, Саничанин (К), Херера, Огринец, Декет, Јојић, Хреља, Јуричић и Савић.
Фудбал
Навијачи Борца пристижу на стадион пред меч са Левским
Левски Софија: Вуцов (ГК), Камедем, Димитров (К), Серафимов, Маикон, Сержињо, Трдин, Бурас, Кусо, Реиналдо и Евертон.
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